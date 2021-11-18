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فيديو مذهل.. مادة شفافة تُخفي الأشياء والأشخاص أيضًا

"عباءة الإخفاء" أنتجتها شركة كندية

ليست هذه "طاقية الإخفاء" الخيالية في الحكايات والأفلام؛ بل مادة حقيقية تقوم بنفس العمل؛ حيث طوّرت شركة كندية متخصصة في إنتاج الأزياء العسكرية المموهة، مادة شفافة تشبه الزجاج، تكسر الأشعة وقادرة على إخفاء الأشياء وحتى الأشخاص.

والمنتج الجديد رخيص ولا يعمل بالطاقة، وبالإضافة إلى القدرة على إخفاء عدد كبير من الأشخاص؛ فهو قادر على العمل بشكل جيد في أي وسط بيئي وفي أي وقت من اليوم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع فيديو مذهل نشرته شركة "HyperStealth Biotechnology" الكندية، يوم 15 نوفمبر، كيفية عمل المنتج الجديد، والذي أطلق عليه "عباءة الإخفاء ذات النطاق العريض".

وصرّح المدير التنفيذي للشركة، غاي كريمر، بأن معظم علماء الفيزياء يعتقدون أنه كان من المستحيل جعْل الجسم غير مرئي حقًّا.

وأضاف أن "المنتج يعمل ليس فقط في الطيف المرئي؛ بل في ظروف الأشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة".

وأفاد بأنه "يأمل بأن يبدأ في أقل من عام في استخدام المنتج بشكل عملي".

طاقية الإخفاء شركة كندية

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فيديو مذهل.. مادة شفافة تُخفي الأشياء والأشخاص أيضًا
سبق

ليست هذه "طاقية الإخفاء" الخيالية في الحكايات والأفلام؛ بل مادة حقيقية تقوم بنفس العمل؛ حيث طوّرت شركة كندية متخصصة في إنتاج الأزياء العسكرية المموهة، مادة شفافة تشبه الزجاج، تكسر الأشعة وقادرة على إخفاء الأشياء وحتى الأشخاص.

والمنتج الجديد رخيص ولا يعمل بالطاقة، وبالإضافة إلى القدرة على إخفاء عدد كبير من الأشخاص؛ فهو قادر على العمل بشكل جيد في أي وسط بيئي وفي أي وقت من اليوم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع فيديو مذهل نشرته شركة "HyperStealth Biotechnology" الكندية، يوم 15 نوفمبر، كيفية عمل المنتج الجديد، والذي أطلق عليه "عباءة الإخفاء ذات النطاق العريض".

وصرّح المدير التنفيذي للشركة، غاي كريمر، بأن معظم علماء الفيزياء يعتقدون أنه كان من المستحيل جعْل الجسم غير مرئي حقًّا.

وأضاف أن "المنتج يعمل ليس فقط في الطيف المرئي؛ بل في ظروف الأشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة".

وأفاد بأنه "يأمل بأن يبدأ في أقل من عام في استخدام المنتج بشكل عملي".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
01:43 PM

فيديو مذهل.. مادة شفافة تُخفي الأشياء والأشخاص أيضًا

"عباءة الإخفاء" أنتجتها شركة كندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ليست هذه "طاقية الإخفاء" الخيالية في الحكايات والأفلام؛ بل مادة حقيقية تقوم بنفس العمل؛ حيث طوّرت شركة كندية متخصصة في إنتاج الأزياء العسكرية المموهة، مادة شفافة تشبه الزجاج، تكسر الأشعة وقادرة على إخفاء الأشياء وحتى الأشخاص.

والمنتج الجديد رخيص ولا يعمل بالطاقة، وبالإضافة إلى القدرة على إخفاء عدد كبير من الأشخاص؛ فهو قادر على العمل بشكل جيد في أي وسط بيئي وفي أي وقت من اليوم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع فيديو مذهل نشرته شركة "HyperStealth Biotechnology" الكندية، يوم 15 نوفمبر، كيفية عمل المنتج الجديد، والذي أطلق عليه "عباءة الإخفاء ذات النطاق العريض".

وصرّح المدير التنفيذي للشركة، غاي كريمر، بأن معظم علماء الفيزياء يعتقدون أنه كان من المستحيل جعْل الجسم غير مرئي حقًّا.

وأضاف أن "المنتج يعمل ليس فقط في الطيف المرئي؛ بل في ظروف الأشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة".

وأفاد بأنه "يأمل بأن يبدأ في أقل من عام في استخدام المنتج بشكل عملي".

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