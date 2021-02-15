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مصادر "سبق": شيخ طائفة المؤذنين بالحرم بصحة جيدة وسيزاول عمله

تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس

كشف مصدر مسؤول برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ "سبق" حقيقة الحالة الصحية لشيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا.

وأكد المسؤول لـ "سبق" بأن الملا تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس الخميس والآن يتمتع بصحة جيدة وسيزاول الأذان بالمسجد الحرام.

وكان " الملا" قد داهَمَه عارضٌ صحي أثناء قيامه برفع أذان العشاء أول أمس الخميس بالمسجد الحرام، ولم يمكنه من إكمال الأذان، ليكمل المؤذن هاشم السقاف.

مكة المكرمة مؤذن المسجد الحرام علي الملا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": شيخ طائفة المؤذنين بالحرم بصحة جيدة وسيزاول عمله
سبق

كشف مصدر مسؤول برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ "سبق" حقيقة الحالة الصحية لشيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا.

وأكد المسؤول لـ "سبق" بأن الملا تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس الخميس والآن يتمتع بصحة جيدة وسيزاول الأذان بالمسجد الحرام.

وكان " الملا" قد داهَمَه عارضٌ صحي أثناء قيامه برفع أذان العشاء أول أمس الخميس بالمسجد الحرام، ولم يمكنه من إكمال الأذان، ليكمل المؤذن هاشم السقاف.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:38 AM

مصادر "سبق": شيخ طائفة المؤذنين بالحرم بصحة جيدة وسيزاول عمله

تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف مصدر مسؤول برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ "سبق" حقيقة الحالة الصحية لشيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا.

وأكد المسؤول لـ "سبق" بأن الملا تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس الخميس والآن يتمتع بصحة جيدة وسيزاول الأذان بالمسجد الحرام.

وكان " الملا" قد داهَمَه عارضٌ صحي أثناء قيامه برفع أذان العشاء أول أمس الخميس بالمسجد الحرام، ولم يمكنه من إكمال الأذان، ليكمل المؤذن هاشم السقاف.

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