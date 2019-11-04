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الوفاق لتأجير السيارات تشارك في تجديد روضة تخدم 160 طفلًا

ضمن مشروع (خذ بيدي) بالتعاون مع "بيبي شوب"

نفذت شركة الوفاق لتأجير السيارات مشروع (خذ بيدي)، وهو مشروع يعتمد على تنفيذ وصناعة ألعاب خاصة للأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدمجهم مع الأطفال الآخرين.

وقامت الشركة بتجديد بعض أروقة المدرسة، ووضع إرشادات مرورية، وتوفير احتياجات السلامة للأطفال، وتحويل أكبر قاعة في الروضة إلى مكتبة)؛ من خلال تجديد جدرانها وتصميم رفوف خاصة بها جميع المتطلبات مثل: القصص والكتب، وتسميتها بـ(بمكتبة الوفاق). وبالتعاون كذلك مع بيبي شوب لتوفير بعض احتياجات المدرسة، مثل: الألعاب والقصص والكتب والأرضيات التي يحتاجها الأطفال، بالإضافة إلى هدايا وفرتها للمدرسة.

ويخدم هذا المشروع ما يقارب 140 من الأطفال و20 طفلًا آخر من ذوي الإعاقة، كما استعرض ممثلو الشركة طريقة تنفيذ المشروع مع أولياء أمور الطلاب، بحضور كل من: شركة بيبي شوب، ومشرفة من جمعية المعاقين، وثلاثة أطباء من جامعة الأميرة نورة، وبعض مسؤولي الحي الذي تقع فيه الروضة.

وفي الختام أكدت إدارة الروضة ومسؤولو الحي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للخطة التي تعمل عليها إدارة الوفاق وضمن مسؤولياتها الاجتماعية التي تنفذها بفاعلية في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والمدنية والخيرية.

الوفاق لتأجير السيارات خذ بيدي ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوفاق لتأجير السيارات تشارك في تجديد روضة تخدم 160 طفلًا
سبق

نفذت شركة الوفاق لتأجير السيارات مشروع (خذ بيدي)، وهو مشروع يعتمد على تنفيذ وصناعة ألعاب خاصة للأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدمجهم مع الأطفال الآخرين.

وقامت الشركة بتجديد بعض أروقة المدرسة، ووضع إرشادات مرورية، وتوفير احتياجات السلامة للأطفال، وتحويل أكبر قاعة في الروضة إلى مكتبة)؛ من خلال تجديد جدرانها وتصميم رفوف خاصة بها جميع المتطلبات مثل: القصص والكتب، وتسميتها بـ(بمكتبة الوفاق). وبالتعاون كذلك مع بيبي شوب لتوفير بعض احتياجات المدرسة، مثل: الألعاب والقصص والكتب والأرضيات التي يحتاجها الأطفال، بالإضافة إلى هدايا وفرتها للمدرسة.

ويخدم هذا المشروع ما يقارب 140 من الأطفال و20 طفلًا آخر من ذوي الإعاقة، كما استعرض ممثلو الشركة طريقة تنفيذ المشروع مع أولياء أمور الطلاب، بحضور كل من: شركة بيبي شوب، ومشرفة من جمعية المعاقين، وثلاثة أطباء من جامعة الأميرة نورة، وبعض مسؤولي الحي الذي تقع فيه الروضة.

وفي الختام أكدت إدارة الروضة ومسؤولو الحي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للخطة التي تعمل عليها إدارة الوفاق وضمن مسؤولياتها الاجتماعية التي تنفذها بفاعلية في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والمدنية والخيرية.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
04:27 PM

الوفاق لتأجير السيارات تشارك في تجديد روضة تخدم 160 طفلًا

ضمن مشروع (خذ بيدي) بالتعاون مع "بيبي شوب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت شركة الوفاق لتأجير السيارات مشروع (خذ بيدي)، وهو مشروع يعتمد على تنفيذ وصناعة ألعاب خاصة للأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدمجهم مع الأطفال الآخرين.

وقامت الشركة بتجديد بعض أروقة المدرسة، ووضع إرشادات مرورية، وتوفير احتياجات السلامة للأطفال، وتحويل أكبر قاعة في الروضة إلى مكتبة)؛ من خلال تجديد جدرانها وتصميم رفوف خاصة بها جميع المتطلبات مثل: القصص والكتب، وتسميتها بـ(بمكتبة الوفاق). وبالتعاون كذلك مع بيبي شوب لتوفير بعض احتياجات المدرسة، مثل: الألعاب والقصص والكتب والأرضيات التي يحتاجها الأطفال، بالإضافة إلى هدايا وفرتها للمدرسة.

ويخدم هذا المشروع ما يقارب 140 من الأطفال و20 طفلًا آخر من ذوي الإعاقة، كما استعرض ممثلو الشركة طريقة تنفيذ المشروع مع أولياء أمور الطلاب، بحضور كل من: شركة بيبي شوب، ومشرفة من جمعية المعاقين، وثلاثة أطباء من جامعة الأميرة نورة، وبعض مسؤولي الحي الذي تقع فيه الروضة.

وفي الختام أكدت إدارة الروضة ومسؤولو الحي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للخطة التي تعمل عليها إدارة الوفاق وضمن مسؤولياتها الاجتماعية التي تنفذها بفاعلية في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والمدنية والخيرية.

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