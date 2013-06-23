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الليلة.. 4 مواجهات حاسمة في الجولة الثالثة لمجموعات اليورو

نزهة للألمان أمام المجر وملحمة محفوفة بالمخاطر بين البرتغال وفرنسا

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وستكون مباريات اليوم الأربعاء، مصحوبة بالإثارة والندية.

ويلعب منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا، وبولندا مع السويد لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما يواجه المنتخب الألماني نظيره المجري، ويقابل المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي في ختام مباريات المجموعة السادسة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

سلوفاكيا × إسبانيا- الساعة السابعة مساء.

بولندا × السويد- الساعة السابعة مساء.

ألمانيا × المجر- الساعة العاشرة مساء.

فرنسا × البرتغال- الساعة العاشرة مساء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الليلة.. 4 مواجهات حاسمة في الجولة الثالثة لمجموعات اليورو
سبق

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وستكون مباريات اليوم الأربعاء، مصحوبة بالإثارة والندية.

ويلعب منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا، وبولندا مع السويد لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما يواجه المنتخب الألماني نظيره المجري، ويقابل المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي في ختام مباريات المجموعة السادسة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

سلوفاكيا × إسبانيا- الساعة السابعة مساء.

بولندا × السويد- الساعة السابعة مساء.

ألمانيا × المجر- الساعة العاشرة مساء.

فرنسا × البرتغال- الساعة العاشرة مساء.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
09:08 AM

الليلة.. 4 مواجهات حاسمة في الجولة الثالثة لمجموعات اليورو

نزهة للألمان أمام المجر وملحمة محفوفة بالمخاطر بين البرتغال وفرنسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وستكون مباريات اليوم الأربعاء، مصحوبة بالإثارة والندية.

ويلعب منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا، وبولندا مع السويد لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما يواجه المنتخب الألماني نظيره المجري، ويقابل المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي في ختام مباريات المجموعة السادسة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

سلوفاكيا × إسبانيا- الساعة السابعة مساء.

بولندا × السويد- الساعة السابعة مساء.

ألمانيا × المجر- الساعة العاشرة مساء.

فرنسا × البرتغال- الساعة العاشرة مساء.

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