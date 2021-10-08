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البطولة الصغرى الثانية لقفز الحواجز تنطلق اليوم بمركز فروسية ينبع الصناعية

تُقام اليوم الجمعة وغدًا السبت اعتبارًا من الـ 5عصراً وتستمر حتى الـ 9 مساءً

تنطلق عصر اليوم الجمعة البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز 2021 ضمن برنامج بطولات الاتحاد السعودي للفروسية للعام الجاري والتي يستضيفها مركز الفروسية بمدينة ‎ينبع الصناعية، حيث تقام اليوم الجمعة و غدًا السبت بدًا من الساعة 5عصراً إلى الساعة 9 مساءً.

وزينت طرق مدينة ‎ينبع الصناعية بإعلانات البطولة الوطنية الصغرى لقفز الحواجز والتي يحتضنها مركز ‎الفروسية بينبع الصناعية خلال الفترة من 8-9 أكتوبر 2021م ‏وعلى مدى يومين.

وستكون الجماهير على موعد مع إجازة نهاية أسبوع رائعة بين تحدي الفرسان وجيادهم وبليفارد مصغر يحتوي بين جنباته مقاهٍ متخصصة وعربات طعام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البطولة الصغرى الثانية لقفز الحواجز تنطلق اليوم بمركز فروسية ينبع الصناعية
سبق

تنطلق عصر اليوم الجمعة البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز 2021 ضمن برنامج بطولات الاتحاد السعودي للفروسية للعام الجاري والتي يستضيفها مركز الفروسية بمدينة ‎ينبع الصناعية، حيث تقام اليوم الجمعة و غدًا السبت بدًا من الساعة 5عصراً إلى الساعة 9 مساءً.

وزينت طرق مدينة ‎ينبع الصناعية بإعلانات البطولة الوطنية الصغرى لقفز الحواجز والتي يحتضنها مركز ‎الفروسية بينبع الصناعية خلال الفترة من 8-9 أكتوبر 2021م ‏وعلى مدى يومين.

وستكون الجماهير على موعد مع إجازة نهاية أسبوع رائعة بين تحدي الفرسان وجيادهم وبليفارد مصغر يحتوي بين جنباته مقاهٍ متخصصة وعربات طعام.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
02:24 PM

البطولة الصغرى الثانية لقفز الحواجز تنطلق اليوم بمركز فروسية ينبع الصناعية

تُقام اليوم الجمعة وغدًا السبت اعتبارًا من الـ 5عصراً وتستمر حتى الـ 9 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تنطلق عصر اليوم الجمعة البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز 2021 ضمن برنامج بطولات الاتحاد السعودي للفروسية للعام الجاري والتي يستضيفها مركز الفروسية بمدينة ‎ينبع الصناعية، حيث تقام اليوم الجمعة و غدًا السبت بدًا من الساعة 5عصراً إلى الساعة 9 مساءً.

وزينت طرق مدينة ‎ينبع الصناعية بإعلانات البطولة الوطنية الصغرى لقفز الحواجز والتي يحتضنها مركز ‎الفروسية بينبع الصناعية خلال الفترة من 8-9 أكتوبر 2021م ‏وعلى مدى يومين.

وستكون الجماهير على موعد مع إجازة نهاية أسبوع رائعة بين تحدي الفرسان وجيادهم وبليفارد مصغر يحتوي بين جنباته مقاهٍ متخصصة وعربات طعام.

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