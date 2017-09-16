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"الحقيل" يكشف تفاصيل استفادة أكثر من ١٣٠ ألف أسرة من "سكني" خلال 8 أشهر

أكد استمرار البرنامج في ضخّ المزيد من الخيارات لتلبية احتياج المسجلين

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن تفاصيل استفادة أكثر من 130 ألف أسرة سعودية من خيارات برنامج "سكني" خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2019، مؤكداً استمرار البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات لتلبية احتياج الأسر المسجلة في قوائم الوزارة.

وبارك "الحقيل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" للأسر التي استفادت من برنامج "سكني"، مرفقاً تفاصيل الخيارات السكنية التي استفاد منها المواطنون حيث شملت 51.990 قرضاً عقارياً مدعوماً لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما بلغ مجموع القروض العقارية المدعومة للبناء الذاتي 27.722 قرضاً، وبلغ عدد المستفيدين من القروض العقارية المدعومة للوحدات السكنية تحت الإنشاء 20.818 عقداً، ووصل عدد المواطنين الذين تسلموا أراضي مجانية منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي 30.321 مواطناً.

وكانت وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، أعلنا مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.

وتعدّ تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع وتيرة التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وتقليص قوائم المسجلين في الوزارة والصندوق وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يكشف تفاصيل استفادة أكثر من ١٣٠ ألف أسرة من "سكني" خلال 8 أشهر
سبق

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن تفاصيل استفادة أكثر من 130 ألف أسرة سعودية من خيارات برنامج "سكني" خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2019، مؤكداً استمرار البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات لتلبية احتياج الأسر المسجلة في قوائم الوزارة.

وبارك "الحقيل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" للأسر التي استفادت من برنامج "سكني"، مرفقاً تفاصيل الخيارات السكنية التي استفاد منها المواطنون حيث شملت 51.990 قرضاً عقارياً مدعوماً لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما بلغ مجموع القروض العقارية المدعومة للبناء الذاتي 27.722 قرضاً، وبلغ عدد المستفيدين من القروض العقارية المدعومة للوحدات السكنية تحت الإنشاء 20.818 عقداً، ووصل عدد المواطنين الذين تسلموا أراضي مجانية منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي 30.321 مواطناً.

وكانت وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، أعلنا مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.

وتعدّ تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع وتيرة التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وتقليص قوائم المسجلين في الوزارة والصندوق وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
06:24 PM

"الحقيل" يكشف تفاصيل استفادة أكثر من ١٣٠ ألف أسرة من "سكني" خلال 8 أشهر

أكد استمرار البرنامج في ضخّ المزيد من الخيارات لتلبية احتياج المسجلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن تفاصيل استفادة أكثر من 130 ألف أسرة سعودية من خيارات برنامج "سكني" خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2019، مؤكداً استمرار البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات لتلبية احتياج الأسر المسجلة في قوائم الوزارة.

وبارك "الحقيل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" للأسر التي استفادت من برنامج "سكني"، مرفقاً تفاصيل الخيارات السكنية التي استفاد منها المواطنون حيث شملت 51.990 قرضاً عقارياً مدعوماً لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما بلغ مجموع القروض العقارية المدعومة للبناء الذاتي 27.722 قرضاً، وبلغ عدد المستفيدين من القروض العقارية المدعومة للوحدات السكنية تحت الإنشاء 20.818 عقداً، ووصل عدد المواطنين الذين تسلموا أراضي مجانية منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي 30.321 مواطناً.

وكانت وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، أعلنا مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني" للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.

وتعدّ تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع وتيرة التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وتقليص قوائم المسجلين في الوزارة والصندوق وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

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