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17 ألف رجل يشاركون في تنفيذ خطة الدفاع المدني بالحج

يتسلحون بـ3 آلاف معدة و1500 متطوع

كشف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود الفرج، عن مشاركة 17 ألف رجل للدفاع المدني، وأكثر من 3 آلاف معدة، و1500 متطوع تم تأهيلهم وتدريبهم.

وفي هذا الإطار قال مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء خالد العودة: إن الدفاع المدني يعمل على نطاقين زمني ومكاني، نعزز الإيجابيات ونتلافى السلبيات، والزمني من نهاية الموسم لحج العام الماضي، والمكاني يشمل المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والطرق البرية.

وأضاف اللواء العودة أن الاستعداد يقوم بشكل دقيق، ويتم تحديد افتراضات معينة للعمل عليها ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهناك قوة للتدخل السريع في حالة وقوع اَي حالة طارئة لا قدر الله.

وأردف العودة أن هناك انتشارًا واسعًا ومثاليًّا لفرق الدفاع المدني في جميع أماكن تواجد الحجاج؛ لسرعة الاستجابة والوصول وفق الحالة ونوعيتها، كما يوجد مركز لتنسيق أعمال الدفاع المدني مع الجهات ذات العلاقة، مع وجود قوة خاصة للإسناد الفوري لمواجهة الحوادث الخاصة، وتنتشر القوات في منشأة الجمرات ومحطات القطار لتقديم الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن المتطوعين المشاركين في الحج من رجال يقدمون خدمات صحية في منشأة الجمرات ومحطات قطار المشاعر المقدسة، والعنصر النسائي يقدم أعمال السلامة في المخيمات.

من جانبه قال مساعد قائد قوات الحج بالدفاع المدني لشؤون السلامة العميد خالد الهزاع: إن خطط السلامة للدفاع المدني تستهدف ثلاثة مواقع: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، ويتم التنسيق مع الجهات المشاركة والقطاع الخاص ومن يقدم الخدمة؛ للتأكد من جاهزية ما يقدم من خدمات وعمل تقرير عن هذه المواقع.

وأفاد العميد الهزاع أنه يتم إجراء تجارب وفرضيات مع جميع الجهات؛ للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن، وهناك تنسيق وتعاون مع وزارة الحج وتواصل معها، وتتم متابعة عمال اللجان التي تعمل على مدار الساعة للتأكد من جاهزية العاملين في المشاعر المقدسة واستعدادهم لمباشرة اَي حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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17 ألف رجل يشاركون في تنفيذ خطة الدفاع المدني بالحج
سبق

كشف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود الفرج، عن مشاركة 17 ألف رجل للدفاع المدني، وأكثر من 3 آلاف معدة، و1500 متطوع تم تأهيلهم وتدريبهم.

وفي هذا الإطار قال مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء خالد العودة: إن الدفاع المدني يعمل على نطاقين زمني ومكاني، نعزز الإيجابيات ونتلافى السلبيات، والزمني من نهاية الموسم لحج العام الماضي، والمكاني يشمل المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والطرق البرية.

وأضاف اللواء العودة أن الاستعداد يقوم بشكل دقيق، ويتم تحديد افتراضات معينة للعمل عليها ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهناك قوة للتدخل السريع في حالة وقوع اَي حالة طارئة لا قدر الله.

وأردف العودة أن هناك انتشارًا واسعًا ومثاليًّا لفرق الدفاع المدني في جميع أماكن تواجد الحجاج؛ لسرعة الاستجابة والوصول وفق الحالة ونوعيتها، كما يوجد مركز لتنسيق أعمال الدفاع المدني مع الجهات ذات العلاقة، مع وجود قوة خاصة للإسناد الفوري لمواجهة الحوادث الخاصة، وتنتشر القوات في منشأة الجمرات ومحطات القطار لتقديم الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن المتطوعين المشاركين في الحج من رجال يقدمون خدمات صحية في منشأة الجمرات ومحطات قطار المشاعر المقدسة، والعنصر النسائي يقدم أعمال السلامة في المخيمات.

من جانبه قال مساعد قائد قوات الحج بالدفاع المدني لشؤون السلامة العميد خالد الهزاع: إن خطط السلامة للدفاع المدني تستهدف ثلاثة مواقع: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، ويتم التنسيق مع الجهات المشاركة والقطاع الخاص ومن يقدم الخدمة؛ للتأكد من جاهزية ما يقدم من خدمات وعمل تقرير عن هذه المواقع.

وأفاد العميد الهزاع أنه يتم إجراء تجارب وفرضيات مع جميع الجهات؛ للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن، وهناك تنسيق وتعاون مع وزارة الحج وتواصل معها، وتتم متابعة عمال اللجان التي تعمل على مدار الساعة للتأكد من جاهزية العاملين في المشاعر المقدسة واستعدادهم لمباشرة اَي حالة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
05:56 PM

17 ألف رجل يشاركون في تنفيذ خطة الدفاع المدني بالحج

يتسلحون بـ3 آلاف معدة و1500 متطوع

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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كشف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود الفرج، عن مشاركة 17 ألف رجل للدفاع المدني، وأكثر من 3 آلاف معدة، و1500 متطوع تم تأهيلهم وتدريبهم.

وفي هذا الإطار قال مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء خالد العودة: إن الدفاع المدني يعمل على نطاقين زمني ومكاني، نعزز الإيجابيات ونتلافى السلبيات، والزمني من نهاية الموسم لحج العام الماضي، والمكاني يشمل المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والطرق البرية.

وأضاف اللواء العودة أن الاستعداد يقوم بشكل دقيق، ويتم تحديد افتراضات معينة للعمل عليها ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهناك قوة للتدخل السريع في حالة وقوع اَي حالة طارئة لا قدر الله.

وأردف العودة أن هناك انتشارًا واسعًا ومثاليًّا لفرق الدفاع المدني في جميع أماكن تواجد الحجاج؛ لسرعة الاستجابة والوصول وفق الحالة ونوعيتها، كما يوجد مركز لتنسيق أعمال الدفاع المدني مع الجهات ذات العلاقة، مع وجود قوة خاصة للإسناد الفوري لمواجهة الحوادث الخاصة، وتنتشر القوات في منشأة الجمرات ومحطات القطار لتقديم الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن المتطوعين المشاركين في الحج من رجال يقدمون خدمات صحية في منشأة الجمرات ومحطات قطار المشاعر المقدسة، والعنصر النسائي يقدم أعمال السلامة في المخيمات.

من جانبه قال مساعد قائد قوات الحج بالدفاع المدني لشؤون السلامة العميد خالد الهزاع: إن خطط السلامة للدفاع المدني تستهدف ثلاثة مواقع: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، ويتم التنسيق مع الجهات المشاركة والقطاع الخاص ومن يقدم الخدمة؛ للتأكد من جاهزية ما يقدم من خدمات وعمل تقرير عن هذه المواقع.

وأفاد العميد الهزاع أنه يتم إجراء تجارب وفرضيات مع جميع الجهات؛ للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن، وهناك تنسيق وتعاون مع وزارة الحج وتواصل معها، وتتم متابعة عمال اللجان التي تعمل على مدار الساعة للتأكد من جاهزية العاملين في المشاعر المقدسة واستعدادهم لمباشرة اَي حالة.

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