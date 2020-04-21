النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو يرصدها بمواقع تمركزهم.. "الحوثي" يواصل سرقة المساعدات الدولية

تم توثيقه من أحد المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات الإرهابية

استمرت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في سرقة المساعدات المقدَّمة من المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، وتقديمها لمقاتليهم في جبهات القتال؛ وهو ما يحرم الناس الأشد حاجة لمثل هذه المساعدات.

وفي التفاصيل، كشف مقطع فيديو، تم توثيقه من أحد المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية الإرهابية، عن الكثير من الأغذية المقدَّمة من المنظمات الدولية في مواقع تمركُز الحوثيين؛ وهو ما يؤكد التقارير السابقة حول سرقة الأغذية من أفواه جوعى اليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فيديو يرصدها بمواقع تمركزهم.. "الحوثي" يواصل سرقة المساعدات الدولية
سبق

استمرت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في سرقة المساعدات المقدَّمة من المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، وتقديمها لمقاتليهم في جبهات القتال؛ وهو ما يحرم الناس الأشد حاجة لمثل هذه المساعدات.

وفي التفاصيل، كشف مقطع فيديو، تم توثيقه من أحد المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية الإرهابية، عن الكثير من الأغذية المقدَّمة من المنظمات الدولية في مواقع تمركُز الحوثيين؛ وهو ما يؤكد التقارير السابقة حول سرقة الأغذية من أفواه جوعى اليمن.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:48 AM

فيديو يرصدها بمواقع تمركزهم.. "الحوثي" يواصل سرقة المساعدات الدولية

تم توثيقه من أحد المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات الإرهابية

A A A
محمد المواسي - الحد الجنوبي
0
1,394

استمرت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في سرقة المساعدات المقدَّمة من المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، وتقديمها لمقاتليهم في جبهات القتال؛ وهو ما يحرم الناس الأشد حاجة لمثل هذه المساعدات.

وفي التفاصيل، كشف مقطع فيديو، تم توثيقه من أحد المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية الإرهابية، عن الكثير من الأغذية المقدَّمة من المنظمات الدولية في مواقع تمركُز الحوثيين؛ وهو ما يؤكد التقارير السابقة حول سرقة الأغذية من أفواه جوعى اليمن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,343
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,458

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة