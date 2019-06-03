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"القاسم": نجاح قمم مكة يؤكد الدور القيادي للسعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية

منوهًا بحرص خادم الحرمين وولي عهده على تبني مبادرات تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية، التي عُقدت في مكة المكرمة.

وأكد القاسم أن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على الاستقرار والأمن، ومواجهة التحديات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة.

ونوه القاسم بالاهتمام الكبير والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تبني المبادرات الرامية لتعزيز السلام، وحفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التدخلات الخارجية كافة؛ وهو ما يعزز المواقف الثابتة للمملكة ورسالتها الإسلامية الحكيمة.

وأشار القاسم إلى أن التوصيات التي خرجت بها القمم الثلاث أكدت الدعم الكامل للمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون أمام التدخل السافر للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الدكتور القاسم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وقيادتها، والأمن والأمان والاستقرار، وأن تبقى هذه البلاد منارة للخير والسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاسم": نجاح قمم مكة يؤكد الدور القيادي للسعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية
سبق

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية، التي عُقدت في مكة المكرمة.

وأكد القاسم أن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على الاستقرار والأمن، ومواجهة التحديات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة.

ونوه القاسم بالاهتمام الكبير والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تبني المبادرات الرامية لتعزيز السلام، وحفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التدخلات الخارجية كافة؛ وهو ما يعزز المواقف الثابتة للمملكة ورسالتها الإسلامية الحكيمة.

وأشار القاسم إلى أن التوصيات التي خرجت بها القمم الثلاث أكدت الدعم الكامل للمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون أمام التدخل السافر للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الدكتور القاسم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وقيادتها، والأمن والأمان والاستقرار، وأن تبقى هذه البلاد منارة للخير والسلام.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:09 AM

"القاسم": نجاح قمم مكة يؤكد الدور القيادي للسعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية

منوهًا بحرص خادم الحرمين وولي عهده على تبني مبادرات تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية، التي عُقدت في مكة المكرمة.

وأكد القاسم أن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على الاستقرار والأمن، ومواجهة التحديات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة.

ونوه القاسم بالاهتمام الكبير والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تبني المبادرات الرامية لتعزيز السلام، وحفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التدخلات الخارجية كافة؛ وهو ما يعزز المواقف الثابتة للمملكة ورسالتها الإسلامية الحكيمة.

وأشار القاسم إلى أن التوصيات التي خرجت بها القمم الثلاث أكدت الدعم الكامل للمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون أمام التدخل السافر للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الدكتور القاسم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وقيادتها، والأمن والأمان والاستقرار، وأن تبقى هذه البلاد منارة للخير والسلام.

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