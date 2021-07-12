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"الله يستر".. "الحصيني" عن أجواء الأحد: شديدة الحرارة والرياح والأمطار هنا

نوّه إلى تبعات استمرارها وقال: معروف ضررها على الإنسان والحيوان والنبات

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق وأمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير وجازان واليمن وعُمان.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي وأتربة على الباحة وعسير ومكة وجنوبها وشرقها ومتوسطة على الرياض ونجران".

وتابع: "الله يستر؛ إن استمرت الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق أياماً أكثر، هذا يعني نضج التمور بشكل يفوق ما يتطلبه السوق المحلي، وهذا ليس في مصلحة المزارع؛ باعتبار أن كثرة العرض وقلة الطلب ليستا في مصلحة المستهلك، واعتبار قصر فترة الخراف أو الرطب، ومعروف ضرر شدة الحر على الإنسان والحيوان والنبات".

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"الله يستر".. "الحصيني" عن أجواء الأحد: شديدة الحرارة والرياح والأمطار هنا
سبق

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق وأمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير وجازان واليمن وعُمان.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي وأتربة على الباحة وعسير ومكة وجنوبها وشرقها ومتوسطة على الرياض ونجران".

وتابع: "الله يستر؛ إن استمرت الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق أياماً أكثر، هذا يعني نضج التمور بشكل يفوق ما يتطلبه السوق المحلي، وهذا ليس في مصلحة المزارع؛ باعتبار أن كثرة العرض وقلة الطلب ليستا في مصلحة المستهلك، واعتبار قصر فترة الخراف أو الرطب، ومعروف ضرر شدة الحر على الإنسان والحيوان والنبات".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:46 AM

"الله يستر".. "الحصيني" عن أجواء الأحد: شديدة الحرارة والرياح والأمطار هنا

نوّه إلى تبعات استمرارها وقال: معروف ضررها على الإنسان والحيوان والنبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,312

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق وأمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير وجازان واليمن وعُمان.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي وأتربة على الباحة وعسير ومكة وجنوبها وشرقها ومتوسطة على الرياض ونجران".

وتابع: "الله يستر؛ إن استمرت الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق أياماً أكثر، هذا يعني نضج التمور بشكل يفوق ما يتطلبه السوق المحلي، وهذا ليس في مصلحة المزارع؛ باعتبار أن كثرة العرض وقلة الطلب ليستا في مصلحة المستهلك، واعتبار قصر فترة الخراف أو الرطب، ومعروف ضرر شدة الحر على الإنسان والحيوان والنبات".

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