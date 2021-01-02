احتفل المهندس حسن أحمد الشهري؛ من منسوبي بلدية بارق، بزواجه من كريمة إحدى الأسر، في حفل أُقيم وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق
احتفل المهندس حسن أحمد الشهري؛ من منسوبي بلدية بارق، بزواجه من كريمة إحدى الأسر، في حفل أُقيم وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
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"الشهري" يحتفل بزواجه في بارقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-02
02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
01:47 PM
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق
احتفل المهندس حسن أحمد الشهري؛ من منسوبي بلدية بارق، بزواجه من كريمة إحدى الأسر، في حفل أُقيم وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
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