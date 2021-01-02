النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق

احتفل المهندس حسن أحمد الشهري؛ من منسوبي بلدية بارق، بزواجه من كريمة إحدى الأسر، في حفل أُقيم وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق
سبق

احتفل المهندس حسن أحمد الشهري؛ من منسوبي بلدية بارق، بزواجه من كريمة إحدى الأسر، في حفل أُقيم وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
01:47 PM

"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
31

احتفل المهندس حسن أحمد الشهري؛ من منسوبي بلدية بارق، بزواجه من كريمة إحدى الأسر، في حفل أُقيم وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,326
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة