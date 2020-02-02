النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الرابعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
09:10 AM

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الرابعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
445

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,759
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,398

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة