"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الرابعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم.