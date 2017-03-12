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نادي الطلبة السعودي بكانبرا الأسترالية يدشن أعماله للدورة الحالية 2020

استعرض الأنشطة والبرامج المزمع إقامتها لهذه الدورة بحضور الملحق الثقافي

دشّن نادي الطلبة السعوديين في مدينة كانبرا الأسترالية روزنامة أنشطته لهذا العام 2020؛ وأقيم حفل التدشين في مقر الملحقية الثقافية السعودية وبحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي وفريق عمل الملحقية الثقافية.

واستعرض النادي الأنشطة والبرامج المزمع إقامتها لهذه الدورة.

من جهته، أوضح الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن الأندية السعودية في أستراليا تميّزت خلال الفترة الماضية في خدمة المبتعثين ومرافقيهم وتقديم أنشطة مختلفة ومميزة؛ مما كان له الأثر في دعم مهارات المبتعثين والمبتعثات من خلال ممارستهم الفعلية لعدد من الأدوار والمهارات على الجانب الثقافي والرياضية والاجتماعي.

وأكد "خداوردي" أن الأندية السعودية تقوم بعمل مؤسسي منظم مستمر بما يحقق الاستدامة بعمل الأندية، لافتاً إلى أهمية روح المبادرة والتعاون بين الأندية والإدارات السابقة مع الإدارات الحالية لاستكمال مسيرة النجاح وتقديم الفائدة المرجوة.

وأردف أنه خلال هذا العام سيكون هناك تركيز من قبل الأندية بالتعريف باستضافة المملكة للاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين (G20).

وتحدث رئيس النادي السعودي في كانبرا فهد كردي عن أهمية النادي في دعم العمل التطوعي للمبتعثين ومساهمته في تنمية مهاراتهم وفقاً لهواياتهم المختلفة، معرجاً على رؤية ورسالة النادي للدورة الحالية، وعلى الأهداف والخطط المزمع إقامتها ومن أهمها برنامج استضافة المملكة للقمة العشرين وبرامج المزج بين حياة المبتعث العلمية والعملية؛ بتوفير عدد من الزيارة للمصانع والشركات ذات الأهمية.

وأفصح "كردي" عن شراكات وعقود رعاية النادي السعودي بكانبرا؛ للعمل معاً نحو سنة مختلفة مكللة بالنجاح تحت شعار "اصنع الفارق".

نادي الطلبة السعوديين مدينة كانبرا الأسترالية مقر الملحقية الثقافية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الطلبة السعودي بكانبرا الأسترالية يدشن أعماله للدورة الحالية 2020
سبق

دشّن نادي الطلبة السعوديين في مدينة كانبرا الأسترالية روزنامة أنشطته لهذا العام 2020؛ وأقيم حفل التدشين في مقر الملحقية الثقافية السعودية وبحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي وفريق عمل الملحقية الثقافية.

واستعرض النادي الأنشطة والبرامج المزمع إقامتها لهذه الدورة.

من جهته، أوضح الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن الأندية السعودية في أستراليا تميّزت خلال الفترة الماضية في خدمة المبتعثين ومرافقيهم وتقديم أنشطة مختلفة ومميزة؛ مما كان له الأثر في دعم مهارات المبتعثين والمبتعثات من خلال ممارستهم الفعلية لعدد من الأدوار والمهارات على الجانب الثقافي والرياضية والاجتماعي.

وأكد "خداوردي" أن الأندية السعودية تقوم بعمل مؤسسي منظم مستمر بما يحقق الاستدامة بعمل الأندية، لافتاً إلى أهمية روح المبادرة والتعاون بين الأندية والإدارات السابقة مع الإدارات الحالية لاستكمال مسيرة النجاح وتقديم الفائدة المرجوة.

وأردف أنه خلال هذا العام سيكون هناك تركيز من قبل الأندية بالتعريف باستضافة المملكة للاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين (G20).

وتحدث رئيس النادي السعودي في كانبرا فهد كردي عن أهمية النادي في دعم العمل التطوعي للمبتعثين ومساهمته في تنمية مهاراتهم وفقاً لهواياتهم المختلفة، معرجاً على رؤية ورسالة النادي للدورة الحالية، وعلى الأهداف والخطط المزمع إقامتها ومن أهمها برنامج استضافة المملكة للقمة العشرين وبرامج المزج بين حياة المبتعث العلمية والعملية؛ بتوفير عدد من الزيارة للمصانع والشركات ذات الأهمية.

وأفصح "كردي" عن شراكات وعقود رعاية النادي السعودي بكانبرا؛ للعمل معاً نحو سنة مختلفة مكللة بالنجاح تحت شعار "اصنع الفارق".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:25 PM

نادي الطلبة السعودي بكانبرا الأسترالية يدشن أعماله للدورة الحالية 2020

استعرض الأنشطة والبرامج المزمع إقامتها لهذه الدورة بحضور الملحق الثقافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن نادي الطلبة السعوديين في مدينة كانبرا الأسترالية روزنامة أنشطته لهذا العام 2020؛ وأقيم حفل التدشين في مقر الملحقية الثقافية السعودية وبحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي وفريق عمل الملحقية الثقافية.

واستعرض النادي الأنشطة والبرامج المزمع إقامتها لهذه الدورة.

من جهته، أوضح الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن الأندية السعودية في أستراليا تميّزت خلال الفترة الماضية في خدمة المبتعثين ومرافقيهم وتقديم أنشطة مختلفة ومميزة؛ مما كان له الأثر في دعم مهارات المبتعثين والمبتعثات من خلال ممارستهم الفعلية لعدد من الأدوار والمهارات على الجانب الثقافي والرياضية والاجتماعي.

وأكد "خداوردي" أن الأندية السعودية تقوم بعمل مؤسسي منظم مستمر بما يحقق الاستدامة بعمل الأندية، لافتاً إلى أهمية روح المبادرة والتعاون بين الأندية والإدارات السابقة مع الإدارات الحالية لاستكمال مسيرة النجاح وتقديم الفائدة المرجوة.

وأردف أنه خلال هذا العام سيكون هناك تركيز من قبل الأندية بالتعريف باستضافة المملكة للاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين (G20).

وتحدث رئيس النادي السعودي في كانبرا فهد كردي عن أهمية النادي في دعم العمل التطوعي للمبتعثين ومساهمته في تنمية مهاراتهم وفقاً لهواياتهم المختلفة، معرجاً على رؤية ورسالة النادي للدورة الحالية، وعلى الأهداف والخطط المزمع إقامتها ومن أهمها برنامج استضافة المملكة للقمة العشرين وبرامج المزج بين حياة المبتعث العلمية والعملية؛ بتوفير عدد من الزيارة للمصانع والشركات ذات الأهمية.

وأفصح "كردي" عن شراكات وعقود رعاية النادي السعودي بكانبرا؛ للعمل معاً نحو سنة مختلفة مكللة بالنجاح تحت شعار "اصنع الفارق".

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