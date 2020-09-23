مطار المؤسس بجدة يحتفي باليوم الوطني بعرض للعلم السعودي بأكبر حوض للأسماك بالعالم

عبر المسافرون عن حبهم الكبير للوطن بالتوقيع على جدارية بمساحة 24 متراً مربعاً

احتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية من خلال إقامة العديد من الفعاليات في الصالة (1) بمشاركة منسوبي المطار والقطاعات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.

وابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية السعيدة توشح مبنى المطار ألوان شعار الوطن في جميع مرافقه، امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، واستقبال المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية.

وتضمنت الفعاليات عرض العلم السعودي من داخل حوض الأسماك بالمطار والذي يعتبر أكبر حوض أسماك في مطارات العالم، وكذلك المشاركة بالعرضة السعودية التي تعبر عن الفن التراثي الأصيل للمملكة والتي أقيمت في المكتب التنفيذي وشارك فيها عدد من منسوبي المطار.

وعبر عدد من المسافرين ومنسوبي المطار عن مشاعرهم الفياضة وحبهم الكبير لهذا الوطن من خلال مشاركتهم بالتوقيع على جدارية بمساحة 24 متراً مربعاً في جناح نفذته إدارة جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وضم صور مؤسس هذا الكيان المؤسس الملك عبد العزيز وأبنائه البررة ( الملك سعود - الملك فيصل - الملك خالد - الملك فهد - الملك عبدالله - الملك سلمان ) .

وتعتبر الصورة المحورية ( للمؤسس ) الملك عبدالعزيز في هذه المجموعة وهي عبارة عن مجموعة صور للملك سلمان وولي العهد الأمين في عدة مناسبات سابقة مقدارها 850 صورة تشكل الصورة الأساسية للملك عبدالعزيز ومصنوعة من مادة الإكليرك.

وسجل المسافرون والموظفون والموظفات عبارات الحب والولاء للقيادة والوطن مع أسمائهم وتواقيعهم، معربين عن سعادتهم وحبهم لهذا الوطن المعطاء ، وذلك ضمن الفعاليات التي أقامتها الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم الوطني التسعون .

ومن جانبه، قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور إن هذه المناسبة عزيزة وغالية علينا جميعاً وصفحة ناصعة البياض من صفحات التوحيد والبناء والرخاء التي أسسها القائد الملك عبدالعزيز رحمه الله ، فيحق لنا جميعاً وبكل فخر أن نتباهى بماضيه العظيم وبحاضره المشرق ويستحق من الجميع أن يعبروا عن ابتهاجهم بهذه الذكرى العطرة من ذكريات الوطن الخالدة، مشيرا إلى أن حب الوطن إنتماء فريد وإحساس راق وتضحية شريفة ووفاء كريم، يشعر به الجميع من مواطنين ومقيمين على أرضه الغالية.



