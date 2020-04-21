TIPA تصنف سلسلة HUAWEI P40 كأفضل الهواتف الذكية للتصوير 2020

القدرات التصويرية للسلسلة الرائدة استثنائية.. ومتوافر الآن بالمملكة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، أن جمعية مطابع الصور الفنية (TIPA) قد منحت سلسلة هواتف HUAWEI P40، جائزة TIPA العالمية لعام 2020، متوجًّة الهواتف الذكية الثلاثة الرئيسية (HUAWEI P40، HUAWEI P40 Pro وHUAWEI P40 Pro+) كأفضل هواتف الذكية للتصوير لعام 2020.

ويمثل هذا العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه الاعتراف بسلسلة هواتف HUAWEI P من قِبَل جمعية TIPA، واقفة إلى جانب مجموعة من المعدات والحلول الاستثنائية التي يحبها المصورون المحترفون ويعتمدون عليها.

وتأسست TIPA عام 1991، وهي جمعية صناعية تحظى باحترام كبير مع منشورات من أعضاء ينحدرون من مجالات الصور والتصوير في جميع أنحاء العالم سواء المطبوعة أو عبر الإنترنت.

وتمنح الجمعية جوائز TIPA العالمية سنويًّا للشركات والمنتجات الجديدة التي يعتبرها محررو TIPA تُقَدم أفضل جودة وأداء وقيمة للمستهلكين.

وفي الاحتفال الرسمي للمنتج لحفل توزيع الجوائز لعام 2020، كتبت TIPA: "تقدم إمكانية التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية، قفزة أخرى كبيرة إلى الأمام، مع أحدث جيل من سلسلة هواتف HUAWEI P. وتحتوي جميع الهواتف الذكية الثلاثة (P40 وP40 Pro وP40 Pro+) على معالج Kirin 990 5G، بالإضافة إلى مستشعر كبير 1/ 1.28 بوصة، وتم تطويرها بالاشتراك مع لايكا Leica. وتشمل الميزات الجديرة بالملاحظة خوارزميات توازن اللون الأبيض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك المخصصة لتحسين لون البشرة وملمسها، والنطاق الديناميكي المعزز بشكل كبير وأداء التصوير في الإضاءة المنخفضة، وأجهزة استشعار درجة حرارة اللون، وإمكانية التركيز على جميع وحدات البكسل، ومحرك XD Fusion لضمان سلاسة تكبير وتحسين جودة الصورة".

وتضاف جائزة TIPA العالمية لعام 2020 إلى قائمة الأوسمة الموسعة من سلسلة هواتف HUAWEI P40. وحاز هاتف HUAWEI P40 Pro مؤخرًا على تصنيف DXOMARK من 128، وهي أعلى نتيجة عامة على الإطلاق في لوحة القادة المعترف بها.

وفي نفس المراجعة، حصل الهاتف الذكي الرائد أيضًا على أعلى الدرجات لأداء الصور والصور الشخصية (السيلفي)، 140 و103 على التوالي.

وهاتف HUAWEI P40 Pro متوفر الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 3.499 ريالًا. وهو متوفر باللونين الأسود والفضي الصقيع، مع باقة هدايا قيّمة تشمل بنك طاقة متنقل ذات شحن فائق، وخدمات VIP، و6 أشهر ضمان لاستبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة، وشاحن السيارة اللاسلكي للشحن السريع، وسعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي بسعة 50 GB، ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة.