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"آل جابر" يؤكد لسفير الأرجنتين دعم المملكة لجهود الحل السياسي باليمن

أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة واليمن، والبحرين، وعمان، مارسيلو جيلاردوني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافةً إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار باليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر" يؤكد لسفير الأرجنتين دعم المملكة لجهود الحل السياسي باليمن
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة واليمن، والبحرين، وعمان، مارسيلو جيلاردوني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافةً إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار باليمن.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
06:00 PM

"آل جابر" يؤكد لسفير الأرجنتين دعم المملكة لجهود الحل السياسي باليمن

أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة واليمن، والبحرين، وعمان، مارسيلو جيلاردوني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافةً إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار باليمن.

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