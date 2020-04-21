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أمطار وبَرَد بالعاصمة وهذه المناطق.."الحصيني" عن أجواء اليوم: مهيّأة للسيول

فيما توقعت "الأرصاد" رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تحد مدى الرؤية وسحباً رعدية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وحبات بَرَد على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، والقصيم وحائل والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها، مع فرصة سيول ورياح، مبيناً أن منطقة الرياض عاشت ليلة الثلاثاء ليلة ماطرة وبادرة وسيولاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الشرقية منها.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار وبَرَد بالعاصمة وهذه المناطق.."الحصيني" عن أجواء اليوم: مهيّأة للسيول
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وحبات بَرَد على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، والقصيم وحائل والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها، مع فرصة سيول ورياح، مبيناً أن منطقة الرياض عاشت ليلة الثلاثاء ليلة ماطرة وبادرة وسيولاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الشرقية منها.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
09:35 AM

أمطار وبَرَد بالعاصمة وهذه المناطق.."الحصيني" عن أجواء اليوم: مهيّأة للسيول

فيما توقعت "الأرصاد" رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تحد مدى الرؤية وسحباً رعدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وحبات بَرَد على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، والقصيم وحائل والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها، مع فرصة سيول ورياح، مبيناً أن منطقة الرياض عاشت ليلة الثلاثاء ليلة ماطرة وبادرة وسيولاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الشرقية منها.

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