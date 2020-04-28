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الحصيني: غداً أول أيام" كنة الثريا".. مطره غزير وجوه معتدل

قال: عدد أيامه 13 تزرع فيه الخضار والذرة الرفيعة والشامية

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم غد الأربعاء أول أيام موسم "كنة الثريا" النجم الثاني من الذراعين - الرشاء - مبيناً أن عدد أيامه 13 يوماً.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مطره غزير -إن شاء الله - وآخر النجوم اليمانية والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار.
وأضاف: تغرس فسائل النخيل وتزرع الخضار وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني وفيه تبدأ عودة الصفاري - الخواضير.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني موسم كنة الثريا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: غداً أول أيام" كنة الثريا".. مطره غزير وجوه معتدل
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم غد الأربعاء أول أيام موسم "كنة الثريا" النجم الثاني من الذراعين - الرشاء - مبيناً أن عدد أيامه 13 يوماً.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مطره غزير -إن شاء الله - وآخر النجوم اليمانية والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار.
وأضاف: تغرس فسائل النخيل وتزرع الخضار وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني وفيه تبدأ عودة الصفاري - الخواضير.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:42 PM

الحصيني: غداً أول أيام" كنة الثريا".. مطره غزير وجوه معتدل

قال: عدد أيامه 13 تزرع فيه الخضار والذرة الرفيعة والشامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,342

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم غد الأربعاء أول أيام موسم "كنة الثريا" النجم الثاني من الذراعين - الرشاء - مبيناً أن عدد أيامه 13 يوماً.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مطره غزير -إن شاء الله - وآخر النجوم اليمانية والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار.
وأضاف: تغرس فسائل النخيل وتزرع الخضار وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني وفيه تبدأ عودة الصفاري - الخواضير.

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