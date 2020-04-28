قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم غد الأربعاء أول أيام موسم "كنة الثريا" النجم الثاني من الذراعين - الرشاء - مبيناً أن عدد أيامه 13 يوماً. وأضاف عبر حسابه في تويتر: مطره غزير -إن شاء الله - وآخر النجوم اليمانية والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار. وأضاف: تغرس فسائل النخيل وتزرع الخضار وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني وفيه تبدأ عودة الصفاري - الخواضير.

الحصيني: غداً أول أيام" كنة الثريا".. مطره غزير وجوه معتدل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28 قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم غد الأربعاء أول أيام موسم "كنة الثريا" النجم الثاني من الذراعين - الرشاء - مبيناً أن عدد أيامه 13 يوماً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: مطره غزير -إن شاء الله - وآخر النجوم اليمانية والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار.

وأضاف: تغرس فسائل النخيل وتزرع الخضار وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني وفيه تبدأ عودة الصفاري - الخواضير.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 07:42 PM

الحصيني: غداً أول أيام" كنة الثريا".. مطره غزير وجوه معتدل قال: عدد أيامه 13 تزرع فيه الخضار والذرة الرفيعة والشامية





A A A





36 مشاركة

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم غد الأربعاء أول أيام موسم "كنة الثريا" النجم الثاني من الذراعين - الرشاء - مبيناً أن عدد أيامه 13 يوماً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: مطره غزير -إن شاء الله - وآخر النجوم اليمانية والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار.

وأضاف: تغرس فسائل النخيل وتزرع الخضار وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني وفيه تبدأ عودة الصفاري - الخواضير.