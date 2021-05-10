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بعد انسحاب قوات الاحتلال وسط هتافات النصر .. المعتكفون يشرعون بتنظيف "الأقصى"

محاولة اقتحام المسجد استمرت 4 ساعات اليوم مع استخدام القنابل الصوتية والعيارات المطاطية

شرع المعتكفون داخل المسجد الأقصى بتنظيف ساحات المسجد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، وتجددت المواجهات صباح الاثنين، داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

ونقلت وكالة أنباء عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قولها إن الشرطة انسحبت من الحرم القدسي وسط هتافات نصر أطلقها الفلسطينيون من داخل المسجد.

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بعد انسحاب قوات الاحتلال وسط هتافات النصر .. المعتكفون يشرعون بتنظيف "الأقصى"
سبق

شرع المعتكفون داخل المسجد الأقصى بتنظيف ساحات المسجد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، وتجددت المواجهات صباح الاثنين، داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

ونقلت وكالة أنباء عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قولها إن الشرطة انسحبت من الحرم القدسي وسط هتافات نصر أطلقها الفلسطينيون من داخل المسجد.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
01:41 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:02 PM

بعد انسحاب قوات الاحتلال وسط هتافات النصر .. المعتكفون يشرعون بتنظيف "الأقصى"

محاولة اقتحام المسجد استمرت 4 ساعات اليوم مع استخدام القنابل الصوتية والعيارات المطاطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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34,698

شرع المعتكفون داخل المسجد الأقصى بتنظيف ساحات المسجد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، وتجددت المواجهات صباح الاثنين، داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

ونقلت وكالة أنباء عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قولها إن الشرطة انسحبت من الحرم القدسي وسط هتافات نصر أطلقها الفلسطينيون من داخل المسجد.

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