اعترفت شركة "تويتر" بأن خللاً في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة. وقالت الشركة إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية. ووفق ما نقلته رويترز كانت الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق تويتر حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم. وغالبًا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر أن يسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها. وبحسب شركة تويتر فإن المستخدمين للتطبيق العاملة بنظام التشغيل أندرويد يتأثرون بالخلل "إذا أجروا تعديلات أو تغييرات في إعدادات حساباتهم"، مثل تغيير البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه في التطبيق. وكتبت تويتر في صفحة المساعدة على موقعها على الإنترنت تقول إنها تؤكد أن المسألة تؤثر فقط في مستخدمي نظام أندرويد، ولا تؤثر أبدًا على مستخدمي هواتف آيفون أو الإنترنت. وأضافت: "إننا نعتذر لما حدث، ونعمل على مراجعة شاملة للمساعدة في الحيلولة دون حدوث مثل هذا الخلل ثانية"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية. وقامت الشركة بإبلاغ الأشخاص المعنيين بالخلل وبإصلاحه، لكنها تحثهم في الوقت نفسه على مراجعة إعدادات الخصوصية لديهم للتأكد من أن إصلاح الخلل لديهم قد أنجز، لأنها لا تستطيع أن تؤكد هذا الأمر بالنسبة لكافة المستخدمين للتطبيق في هواتف أندرويد. وجاءت اعترافات شبكة التواصل الاجتماعي هذه بينما تستهدف الاتجاه نحو مزيد من الشفافية، وذلك ردًا على زيادة الضغوط على الشركة.

"الخاص" أصبح "عامًا".. خلل مفاجئ يضرب "تويتر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-19 اعترفت شركة "تويتر" بأن خللاً في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.



وقالت الشركة إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية.



ووفق ما نقلته رويترز كانت الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق تويتر حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم.



وغالبًا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر أن يسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها.



وبحسب شركة تويتر فإن المستخدمين للتطبيق العاملة بنظام التشغيل أندرويد يتأثرون بالخلل "إذا أجروا تعديلات أو تغييرات في إعدادات حساباتهم"، مثل تغيير البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه في التطبيق.



وكتبت تويتر في صفحة المساعدة على موقعها على الإنترنت تقول إنها تؤكد أن المسألة تؤثر فقط في مستخدمي نظام أندرويد، ولا تؤثر أبدًا على مستخدمي هواتف آيفون أو الإنترنت.



وأضافت: "إننا نعتذر لما حدث، ونعمل على مراجعة شاملة للمساعدة في الحيلولة دون حدوث مثل هذا الخلل ثانية"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وقامت الشركة بإبلاغ الأشخاص المعنيين بالخلل وبإصلاحه، لكنها تحثهم في الوقت نفسه على مراجعة إعدادات الخصوصية لديهم للتأكد من أن إصلاح الخلل لديهم قد أنجز، لأنها لا تستطيع أن تؤكد هذا الأمر بالنسبة لكافة المستخدمين للتطبيق في هواتف أندرويد.



وجاءت اعترافات شبكة التواصل الاجتماعي هذه بينما تستهدف الاتجاه نحو مزيد من الشفافية، وذلك ردًا على زيادة الضغوط على الشركة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440 10:22 AM

"الخاص" أصبح "عامًا".. خلل مفاجئ يضرب "تويتر" الشركة اعترفت: يؤثر على مستخدمي هذا النظام فقط





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اعترفت شركة "تويتر" بأن خللاً في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.



وقالت الشركة إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية.



ووفق ما نقلته رويترز كانت الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق تويتر حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم.



وغالبًا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر أن يسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها.



وبحسب شركة تويتر فإن المستخدمين للتطبيق العاملة بنظام التشغيل أندرويد يتأثرون بالخلل "إذا أجروا تعديلات أو تغييرات في إعدادات حساباتهم"، مثل تغيير البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه في التطبيق.



وكتبت تويتر في صفحة المساعدة على موقعها على الإنترنت تقول إنها تؤكد أن المسألة تؤثر فقط في مستخدمي نظام أندرويد، ولا تؤثر أبدًا على مستخدمي هواتف آيفون أو الإنترنت.



وأضافت: "إننا نعتذر لما حدث، ونعمل على مراجعة شاملة للمساعدة في الحيلولة دون حدوث مثل هذا الخلل ثانية"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وقامت الشركة بإبلاغ الأشخاص المعنيين بالخلل وبإصلاحه، لكنها تحثهم في الوقت نفسه على مراجعة إعدادات الخصوصية لديهم للتأكد من أن إصلاح الخلل لديهم قد أنجز، لأنها لا تستطيع أن تؤكد هذا الأمر بالنسبة لكافة المستخدمين للتطبيق في هواتف أندرويد.



وجاءت اعترافات شبكة التواصل الاجتماعي هذه بينما تستهدف الاتجاه نحو مزيد من الشفافية، وذلك ردًا على زيادة الضغوط على الشركة.