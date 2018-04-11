شاهد.."كورونا" يخمد أنفاس مقيم أثناء سيره في الشارع بالكويت

الشرطة طوَّقت المكان حول الجثة

حاز مقطع فيديو اليوم السبت، يُظهر شخصًا ملقى على وجهه فوق الأرض في أحد شوارع الكويت، انتشارًا ملحوظًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن مواقع كويتية، فإن الشخص هو مقيم هندي، سقط على الأرض من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو أفراد من الشرطة ينتشرون في محيط المكان حول جثة المقيم الهندي لنقله، فيما خلا الشارع من المارة تقريبًا نتيجة حظر التجوُّل الذي تفرضه الكويت لمكافحة تفشي الفيروس.