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شاهد.."كورونا" يخمد أنفاس مقيم أثناء سيره في الشارع بالكويت

الشرطة طوَّقت المكان حول الجثة

حاز مقطع فيديو اليوم السبت، يُظهر شخصًا ملقى على وجهه فوق الأرض في أحد شوارع الكويت، انتشارًا ملحوظًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن مواقع كويتية، فإن الشخص هو مقيم هندي، سقط على الأرض من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو أفراد من الشرطة ينتشرون في محيط المكان حول جثة المقيم الهندي لنقله، فيما خلا الشارع من المارة تقريبًا نتيجة حظر التجوُّل الذي تفرضه الكويت لمكافحة تفشي الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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شاهد.."كورونا" يخمد أنفاس مقيم أثناء سيره في الشارع بالكويت
سبق

حاز مقطع فيديو اليوم السبت، يُظهر شخصًا ملقى على وجهه فوق الأرض في أحد شوارع الكويت، انتشارًا ملحوظًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن مواقع كويتية، فإن الشخص هو مقيم هندي، سقط على الأرض من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو أفراد من الشرطة ينتشرون في محيط المكان حول جثة المقيم الهندي لنقله، فيما خلا الشارع من المارة تقريبًا نتيجة حظر التجوُّل الذي تفرضه الكويت لمكافحة تفشي الفيروس.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:20 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:12 PM

شاهد.."كورونا" يخمد أنفاس مقيم أثناء سيره في الشارع بالكويت

الشرطة طوَّقت المكان حول الجثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
20,471

حاز مقطع فيديو اليوم السبت، يُظهر شخصًا ملقى على وجهه فوق الأرض في أحد شوارع الكويت، انتشارًا ملحوظًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن مواقع كويتية، فإن الشخص هو مقيم هندي، سقط على الأرض من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو أفراد من الشرطة ينتشرون في محيط المكان حول جثة المقيم الهندي لنقله، فيما خلا الشارع من المارة تقريبًا نتيجة حظر التجوُّل الذي تفرضه الكويت لمكافحة تفشي الفيروس.

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