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بعد الإعلان عن عمل فني مرتقب مع " القصبي".. هذا ما قاله "السدحان"

نوّه بدور "آل الشيخ".. وقال: منتظر التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي

نوّه الفنان عبدالله السدحان بالدور الذي يقوم به رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، والتخطيط للهيئة مستقبلاً، مشيراً إلى أن ما يخص العمل الفني الذي سيجمعه مع الفنان ناصر القصبي بعد قطيعة استمرت لسنوات بقوله: نحن بانتظار التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي".

وتفصلاً، قال "السدحان" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": ‏"كان لي الشرف أن أكون أحد المدعوين في مؤتمر الترفيه، وشرف لي لقاء رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.. أقف لمعاليك احتراماً؛ لما تم التخطيط له في هذه الفترة الوجيزة، مؤكداً أن ما يخص المسرح نحن بانتظار التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي".

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن أمس في المؤتمر الصحفي لإعلان استراتيجية الهيئة، عن عمل فني يجمع الفنانيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام، وبإشراف هيئة الترفيه، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات بعد أن شكّلا ثنائياً كوميدياً لأكثر من ٢٠ عاماً في العمل الفكاهي الشهير "طاش ما طاش".

وأعلن ذلك بعد صعود الفنانين المسرح، وبعد عرض الطلب من "آل الشيخ" وتدخّل الجمهور، فوافق الفنانان، ومن المتوقع أن يُعرض على قناة mbc.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الإعلان عن عمل فني مرتقب مع " القصبي".. هذا ما قاله "السدحان"
سبق

نوّه الفنان عبدالله السدحان بالدور الذي يقوم به رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، والتخطيط للهيئة مستقبلاً، مشيراً إلى أن ما يخص العمل الفني الذي سيجمعه مع الفنان ناصر القصبي بعد قطيعة استمرت لسنوات بقوله: نحن بانتظار التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي".

وتفصلاً، قال "السدحان" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": ‏"كان لي الشرف أن أكون أحد المدعوين في مؤتمر الترفيه، وشرف لي لقاء رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.. أقف لمعاليك احتراماً؛ لما تم التخطيط له في هذه الفترة الوجيزة، مؤكداً أن ما يخص المسرح نحن بانتظار التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي".

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن أمس في المؤتمر الصحفي لإعلان استراتيجية الهيئة، عن عمل فني يجمع الفنانيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام، وبإشراف هيئة الترفيه، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات بعد أن شكّلا ثنائياً كوميدياً لأكثر من ٢٠ عاماً في العمل الفكاهي الشهير "طاش ما طاش".

وأعلن ذلك بعد صعود الفنانين المسرح، وبعد عرض الطلب من "آل الشيخ" وتدخّل الجمهور، فوافق الفنانان، ومن المتوقع أن يُعرض على قناة mbc.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
04:17 PM

بعد الإعلان عن عمل فني مرتقب مع " القصبي".. هذا ما قاله "السدحان"

نوّه بدور "آل الشيخ".. وقال: منتظر التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,695

نوّه الفنان عبدالله السدحان بالدور الذي يقوم به رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، والتخطيط للهيئة مستقبلاً، مشيراً إلى أن ما يخص العمل الفني الذي سيجمعه مع الفنان ناصر القصبي بعد قطيعة استمرت لسنوات بقوله: نحن بانتظار التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي".

وتفصلاً، قال "السدحان" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": ‏"كان لي الشرف أن أكون أحد المدعوين في مؤتمر الترفيه، وشرف لي لقاء رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.. أقف لمعاليك احتراماً؛ لما تم التخطيط له في هذه الفترة الوجيزة، مؤكداً أن ما يخص المسرح نحن بانتظار التوجيهات لتقديم مسرح اجتماعي كوميدي واقعي".

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن أمس في المؤتمر الصحفي لإعلان استراتيجية الهيئة، عن عمل فني يجمع الفنانيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام، وبإشراف هيئة الترفيه، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات بعد أن شكّلا ثنائياً كوميدياً لأكثر من ٢٠ عاماً في العمل الفكاهي الشهير "طاش ما طاش".

وأعلن ذلك بعد صعود الفنانين المسرح، وبعد عرض الطلب من "آل الشيخ" وتدخّل الجمهور، فوافق الفنانان، ومن المتوقع أن يُعرض على قناة mbc.

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