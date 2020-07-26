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تستمر 5 أيام.. "أمانة الجوف" وبلدياتها تطلق فعاليات "نمرح بحذر"‎ بالعيد

برامج ترفيهية ورياضية وفنية تستهدف جميع الأعمار وفق اشتراطات صحية

بتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أطلقت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، فعاليات الجوف الأولى تحت شعار "نمرح بحذر"، التي تتضمن برامج ترفيهية ورياضية وفنية، وتقام في مدينة سكاكا في ثلاثة مواقع وهي: ملعب العزيزية مقابل الجوف بلازا، ومنتزه النخيل، وجبل قارا، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفعاليات تتضمن حزمة من البرامج المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والشرائح في المجتمع، وتستهدف تلبية كل الأذواق من خلال أنشطة ترفيهية هادفة، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية؛ حرصًا من الأمانة على تقديم أفضل البرامج والفعاليات للمواطنين والمقيمين، تحقيقًا لتوجيهات أمير المنطقة.

من جهتها أشارت مديرة نادي الأمانة التطوعي منار بنت عايد الرويلي إلى أن البرامج تستهدف العائلات والشباب، وتستمر على مدار خمسة أيام، ويحرص القائمون عليها على تطبيق كل الاشتراطات الصحية؛ لضمان سلامة المشاركين والزوار، بمتابعة وحرص من أمين منطقة الجوف.

الجوف

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تستمر 5 أيام.. "أمانة الجوف" وبلدياتها تطلق فعاليات "نمرح بحذر"‎ بالعيد
سبق

بتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أطلقت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، فعاليات الجوف الأولى تحت شعار "نمرح بحذر"، التي تتضمن برامج ترفيهية ورياضية وفنية، وتقام في مدينة سكاكا في ثلاثة مواقع وهي: ملعب العزيزية مقابل الجوف بلازا، ومنتزه النخيل، وجبل قارا، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفعاليات تتضمن حزمة من البرامج المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والشرائح في المجتمع، وتستهدف تلبية كل الأذواق من خلال أنشطة ترفيهية هادفة، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية؛ حرصًا من الأمانة على تقديم أفضل البرامج والفعاليات للمواطنين والمقيمين، تحقيقًا لتوجيهات أمير المنطقة.

من جهتها أشارت مديرة نادي الأمانة التطوعي منار بنت عايد الرويلي إلى أن البرامج تستهدف العائلات والشباب، وتستمر على مدار خمسة أيام، ويحرص القائمون عليها على تطبيق كل الاشتراطات الصحية؛ لضمان سلامة المشاركين والزوار، بمتابعة وحرص من أمين منطقة الجوف.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
11:32 AM

تستمر 5 أيام.. "أمانة الجوف" وبلدياتها تطلق فعاليات "نمرح بحذر"‎ بالعيد

برامج ترفيهية ورياضية وفنية تستهدف جميع الأعمار وفق اشتراطات صحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أطلقت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، فعاليات الجوف الأولى تحت شعار "نمرح بحذر"، التي تتضمن برامج ترفيهية ورياضية وفنية، وتقام في مدينة سكاكا في ثلاثة مواقع وهي: ملعب العزيزية مقابل الجوف بلازا، ومنتزه النخيل، وجبل قارا، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفعاليات تتضمن حزمة من البرامج المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والشرائح في المجتمع، وتستهدف تلبية كل الأذواق من خلال أنشطة ترفيهية هادفة، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية؛ حرصًا من الأمانة على تقديم أفضل البرامج والفعاليات للمواطنين والمقيمين، تحقيقًا لتوجيهات أمير المنطقة.

من جهتها أشارت مديرة نادي الأمانة التطوعي منار بنت عايد الرويلي إلى أن البرامج تستهدف العائلات والشباب، وتستمر على مدار خمسة أيام، ويحرص القائمون عليها على تطبيق كل الاشتراطات الصحية؛ لضمان سلامة المشاركين والزوار، بمتابعة وحرص من أمين منطقة الجوف.

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