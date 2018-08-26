بعد أن أعادوا الحركة لمريض يعاني الشلل.. تكريم أبطال "التأهيل" بـ"حرث جازان"

"السبيعي" أشاد بالسمعة الطيبة والعمل الحسن والمتقن من العاملين بالمستشفى

استقبل محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي صباح أمس الأربعاء في مكتبه مدير مستشفى الحرث الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، ونائبه الأخصائي حسن محزري، وعددًا من الموظفين والموظفات المتميزين بقسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام.

وقدَّم "السبيعي" خالص الشكر والتقدير لهم؛ لما حققه قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث من نجاح في إعادة الحركة لمريض أُصيب بشلل نصفي، وما يبذلونه من جهود كبيرة، تعكس ما يتمتعون به من حس ديني ووطني كبير في أداء عملهم لخدمة المراجعين والمرضى.

وأشاد محافظ الحرث بالسمعة الطيبة والعمل الحسن والمتقن من العاملين بالمستشفى، وبما يتم تحقيقه من نجاحات كبيرة وخدمات راقية، كان لها الأثر الطيب في نفوس المرضى والمراجعين.

وحث "السبيعي" الجميع على بذل المزيد من العطاء للمرضى والمراجعين، وتوفير سبل الراحة لهم، والسهر من أجل تخفيف معاناتهم.

وتم خلال اللقاء تكريم موظفي وموظفات قسم التأهيل الطبي في المستشفى تقديرًا لتميزهم في أداء مهامهم.

من جهته، قدّم مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي خالص الشكر والتقدير لمحافظ الحرث على هذا التكريم، وبيَّن عدم استغرابه من هذه البادرة، ودعمه المتواصل.

وبدوره، أوضح محمد البدري، أحد الموظفين المكرَّمين، أن ذلك التكريم يعد بمنزلة الدافع والحافز الذي يدفعهم لتقديم المزيد لخدمة المرضى والمراجعين.

وكان فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام بجازان قد نجح في إعادة الحركة لمريض والاعتماد على نفسه لممارسة حياته الطبيعية، وذلك بعد أن كان عاجزًا عن الحركة بعد تعرُّضه إلى شلل نصفي، جعله فاقدًا الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.

وأوضحت "صحة جازان" أن المريض حضر إلى قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام، وكان يعاني شللاً نصفيًّا بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري، وتأثُّر الحبل الشوكي جزئيًّا؛ ما جعله فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية، مع عدم القدرة على الحركة كليًّا.

وبيَّنت أن فريق التأهيل الطبي الذي يضم عددًا من اختصاصيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي شرع في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف للمريض؛ إذ تم تنفيذ برنامج تقوية تحفيزية، ومن ثم التدريب على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي؛ وهو ما مكَّن المريض من استعادة الحركة والاعتماد على نفسه -ولله الحمد-.

وأكدت أن خطة البرنامج التأهيلي التي وُضعت للمريض حققت نتائجها -ولله الحمد-؛ إذ أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًّا على نفسه عند ممارسة الحياة الطبيعية.

ويعد قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام من الأقسام المتميزة على مستوى مستشفيات "صحة جازان"؛ إذ يحتوي على عدد من العيادات كعيادات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي، وعيادة تأهيل الأطفال، إضافة إلى توافُر أحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تُستخدم في برامج التأهيل الطبي للمرضى.