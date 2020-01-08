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شاهد .. الملك يتسلّم أوراق اعتماد 8 سفراء للدول الشقيقة والصديقة

خادم الحرمين حمّلهم نقل تحياته لقادة دولهم متمنياً لهم التوفيق في مهامهم

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أوراق اعتماد عددٍ من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وتسلّم الملك أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية تشيلي خورخي داكاريت، وسفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير جمهورية تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي سيدي عالي، وسفير جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.

وأُجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. الملك يتسلّم أوراق اعتماد 8 سفراء للدول الشقيقة والصديقة
سبق

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أوراق اعتماد عددٍ من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وتسلّم الملك أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية تشيلي خورخي داكاريت، وسفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير جمهورية تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي سيدي عالي، وسفير جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.

وأُجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
01:17 PM

شاهد .. الملك يتسلّم أوراق اعتماد 8 سفراء للدول الشقيقة والصديقة

خادم الحرمين حمّلهم نقل تحياته لقادة دولهم متمنياً لهم التوفيق في مهامهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أوراق اعتماد عددٍ من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وتسلّم الملك أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية تشيلي خورخي داكاريت، وسفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير جمهورية تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي سيدي عالي، وسفير جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.

وأُجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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