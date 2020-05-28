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ارتفاع الإصابات المؤكدة في باكستان بكورونا إلى 62689 إصابة

توفي حتى الآن 1283 شخصًا وتماثلت 20231 حالة للشفاء

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في باكستان إلى 62689 حالة.

وأوضح المركز الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه توفي حتى الآن من بين المصابين بفيروس كورونا 1283 حالة، وتماثلت 20231 حالة للشفاء.

وتوجد من بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 25309 حالات في إقليم السند، و22037 حالة في إقليم البنجاب، و8842 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3616 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 2015 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و651 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و219 حالة في إقليم كشمير.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات المؤكدة في باكستان بكورونا إلى 62689 إصابة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في باكستان إلى 62689 حالة.

وأوضح المركز الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه توفي حتى الآن من بين المصابين بفيروس كورونا 1283 حالة، وتماثلت 20231 حالة للشفاء.

وتوجد من بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 25309 حالات في إقليم السند، و22037 حالة في إقليم البنجاب، و8842 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3616 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 2015 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و651 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و219 حالة في إقليم كشمير.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
09:51 PM

ارتفاع الإصابات المؤكدة في باكستان بكورونا إلى 62689 إصابة

توفي حتى الآن 1283 شخصًا وتماثلت 20231 حالة للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في باكستان إلى 62689 حالة.

وأوضح المركز الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه توفي حتى الآن من بين المصابين بفيروس كورونا 1283 حالة، وتماثلت 20231 حالة للشفاء.

وتوجد من بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 25309 حالات في إقليم السند، و22037 حالة في إقليم البنجاب، و8842 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3616 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 2015 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و651 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و219 حالة في إقليم كشمير.

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