رئيس "STC": حققنا أرقاماً قياسية في الحج وأدخلنا الجيل الخامس لأول مرة

هنأ القيادة بنجاح الموسم وقال: الحركة الصوتية في ساعات الذروة بلغت 366%

رفع الرئيس التنفيذي لمجموعة "STC" المهندس ناصر بن سليمان الناصر، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج الحالي 1440هـ.

وأشار "الناصر" إلى تسجيل شبكة STC أرقاماً قياسية بفضل الله ثم بفضل الاستعدادات المبكرة هذا العام والتوسعات التي قامت بها الشركة، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى إدخال تقنيات الجيل الخامس لأول مرة بالحج، فقد تمت توسعة الجيل الرابع بنسبة إضافية وصلت إلى 50% من حجمها من العام الماضي، وقد أثبتت هذه التوسعات فعالياتها عند ساعات الذروة التي شهدت نمواً هائلاً في حجم الحركة بلغت ذروته حتى 137% نسبة للعام الماضي، فيما كان حصة نمو الجيل الرابع أكثر من 173% نسبة للعام الماضي.

وأضاف: "وتماشياً مع توجه الشركة في رفع تجربة المستخدم لأعلى درجات الجودة الممكنة، فقد تم نقل الحركة الصوتية عبر الجيل الرابع VoLTE بلغ حجم النمو في ساعات الذروة لأكثر من 366% نسبة للعام الماضي".

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC أنه ورغم الارتفاع والنمو الهائل في حجم الخدمات المنقولة عبر الشبكة ورغم الامطار والتقلبات الجوية التي واكبت حج هذا العام، إلا أن سرعات الإنترنت سجلت سرعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ مكة المكرمة بشكل خاص وعلى مستوى المملكة بشكل عام حسب تقارير Oockla المتخصصة.

كما قدم "الناصر" تهانيه للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لدوره البارز في نجاح الحملة الوطنية لتوعية ضيوف الرحمن "الحج عبادة وسلوك حضاري" التي شاركت STC في دعمها بشكل فاعل، فضلاً عن مشاركتها للخطة الإعلامية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان #حج_ذكي على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً بالدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي الختام، ثمن "الناصر" الدور الذي يلعبه منسوبو ومنسوبات المجموعة وبالحلول والخدمات الرقمية التي تم تقديمها لضيوف الرحمن بشكل مبتكر، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي وفق رؤية 2030، واستراتيجية الشركة "تجرأ" كممكّن للتحول الرقمي.