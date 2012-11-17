"مديرو الجامعات الإسلامية" يثمنون دور المملكة والندوة في دعم التعليم بإفريقيا

أشادوا بالأثر الكبير لما تُقدمه الندوة من مِنَح دراسية بمختلف التخصصات والمجالات

ثَمّن عددٌ من مديري الجامعات الإسلامية الإفريقية، الجهودَ التي تبذلها المملكة العربية السعودية والندوة العالمية للشباب الإسلامي في خدمة التعليم في إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر اللغة العربية الذي انعقدت فعالياته مؤخرًا في مدينة ممباسا بكينيا.

وعبّروا عن عظيم شكرهم وامتنانهم للندوة على اعتبار أنها أكبر وأهم المنظمات والمؤسسات الخيرية الداعمة والمهتمة بدفع مسيرة التعليم العالي الجامعي في إفريقيا؛ مؤكدين الأثر الكبير لما تقدمه الندوة للجامعات الإفريقية من مِنَح دراسية في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الأجهزة والمعدات الفنية ومعامل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ فضلًا عن دعم الندوة للمؤتمرات والندوات العلمية وحلقات النقاش العلمي والأكاديمي، وتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين.

وأشاد الجميع بالجهود والبرامج والمشاريع التي تقدّمها الندوة؛ دعمًا لهذه المؤسسات التعليمية؛ وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق أهدافها في نشر التعليم والمعرفة في ربوع القارة الإفريقية.