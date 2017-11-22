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ضرب أروع الأمثلة.. "السديس": دور هذا المسؤول في الجائحة يستحق إشادة

قال: الظروف الاستثنائية أكّدت "حرص المملكة على صحة الإنسان وسلامته"

أشاد ‏الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التوعوية في تعزيز الجوانب الصحية خلال جائحة كورونا.

وقال "السديس": الدكتور "العبد العالي" ضرب أروع النماذج للمسؤول المعتز بدينه ووطنه، ‏والمخلص لولاة أمره، والوفي لوطنه وشعبه، فما لمسناه منه خلال فترة الجائحة من حرصٍ واهتمامٍ وإحساسٍ بالمسؤولية مثالٌ حي للوفاء والانتماء وتحمُّل الأمانة والعمل بالحس الوطني والإيماني.

وأكّد أن جهود رجال الصحة وما قدّموه من تضحياتٍ في فترة الجائحة ستظل علامة فارقة في التاريخ، في امتدادٍ لحرص قادة هذه البلاد الميامين على سلامة الإنسان وصحته.

وفي تصريحاتٍ نقلها موقع رئاسة الحرمين، أكّد السديس دور المملكة العربية السعودية الريادي في الحفاظ على صحة الإنسان وقاصدي الحرمين الشريفين.

وقال: أكّدت الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية مدى حرص المملكة العربية على الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، وذلك من خلال حزم القرارات والإجراءات التي أسهمت -بعد عون الله وتوفيقه- في درء التبعات كافة عن المواطنين والمقيمين واستمرارية ما نحن فيه من أمنٍ وخيرٍ وسخاءٍ ورخاءٍ تحت ظل قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة التي كانت وما زالت تضع الشعب السعودي الكريم وصحته وأمنه ورفاهيته في أول اهتماماتها.

وأضاف: تؤكّد تطورات منظومة خدمات الحرمين الشريفين ومراعاتها المعايير الصحية مدى الدعم اللامحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما ومنظومة الخدمات المقدمة لهم، ومدى عناية ولاة الأمر -حفظهم الله- واهتمامهم المباشر بتقديم أرقى الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضرب أروع الأمثلة.. "السديس": دور هذا المسؤول في الجائحة يستحق إشادة
سبق

أشاد ‏الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التوعوية في تعزيز الجوانب الصحية خلال جائحة كورونا.

وقال "السديس": الدكتور "العبد العالي" ضرب أروع النماذج للمسؤول المعتز بدينه ووطنه، ‏والمخلص لولاة أمره، والوفي لوطنه وشعبه، فما لمسناه منه خلال فترة الجائحة من حرصٍ واهتمامٍ وإحساسٍ بالمسؤولية مثالٌ حي للوفاء والانتماء وتحمُّل الأمانة والعمل بالحس الوطني والإيماني.

وأكّد أن جهود رجال الصحة وما قدّموه من تضحياتٍ في فترة الجائحة ستظل علامة فارقة في التاريخ، في امتدادٍ لحرص قادة هذه البلاد الميامين على سلامة الإنسان وصحته.

وفي تصريحاتٍ نقلها موقع رئاسة الحرمين، أكّد السديس دور المملكة العربية السعودية الريادي في الحفاظ على صحة الإنسان وقاصدي الحرمين الشريفين.

وقال: أكّدت الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية مدى حرص المملكة العربية على الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، وذلك من خلال حزم القرارات والإجراءات التي أسهمت -بعد عون الله وتوفيقه- في درء التبعات كافة عن المواطنين والمقيمين واستمرارية ما نحن فيه من أمنٍ وخيرٍ وسخاءٍ ورخاءٍ تحت ظل قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة التي كانت وما زالت تضع الشعب السعودي الكريم وصحته وأمنه ورفاهيته في أول اهتماماتها.

وأضاف: تؤكّد تطورات منظومة خدمات الحرمين الشريفين ومراعاتها المعايير الصحية مدى الدعم اللامحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما ومنظومة الخدمات المقدمة لهم، ومدى عناية ولاة الأمر -حفظهم الله- واهتمامهم المباشر بتقديم أرقى الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:59 AM

ضرب أروع الأمثلة.. "السديس": دور هذا المسؤول في الجائحة يستحق إشادة

قال: الظروف الاستثنائية أكّدت "حرص المملكة على صحة الإنسان وسلامته"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد ‏الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التوعوية في تعزيز الجوانب الصحية خلال جائحة كورونا.

وقال "السديس": الدكتور "العبد العالي" ضرب أروع النماذج للمسؤول المعتز بدينه ووطنه، ‏والمخلص لولاة أمره، والوفي لوطنه وشعبه، فما لمسناه منه خلال فترة الجائحة من حرصٍ واهتمامٍ وإحساسٍ بالمسؤولية مثالٌ حي للوفاء والانتماء وتحمُّل الأمانة والعمل بالحس الوطني والإيماني.

وأكّد أن جهود رجال الصحة وما قدّموه من تضحياتٍ في فترة الجائحة ستظل علامة فارقة في التاريخ، في امتدادٍ لحرص قادة هذه البلاد الميامين على سلامة الإنسان وصحته.

وفي تصريحاتٍ نقلها موقع رئاسة الحرمين، أكّد السديس دور المملكة العربية السعودية الريادي في الحفاظ على صحة الإنسان وقاصدي الحرمين الشريفين.

وقال: أكّدت الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية مدى حرص المملكة العربية على الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، وذلك من خلال حزم القرارات والإجراءات التي أسهمت -بعد عون الله وتوفيقه- في درء التبعات كافة عن المواطنين والمقيمين واستمرارية ما نحن فيه من أمنٍ وخيرٍ وسخاءٍ ورخاءٍ تحت ظل قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة التي كانت وما زالت تضع الشعب السعودي الكريم وصحته وأمنه ورفاهيته في أول اهتماماتها.

وأضاف: تؤكّد تطورات منظومة خدمات الحرمين الشريفين ومراعاتها المعايير الصحية مدى الدعم اللامحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما ومنظومة الخدمات المقدمة لهم، ومدى عناية ولاة الأمر -حفظهم الله- واهتمامهم المباشر بتقديم أرقى الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

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