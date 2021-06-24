محافظ الطائف يستقبل مدير الشرطة الجديد
استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة بالخالدية مدير شرطة المحافظة المعين اللواء علي بن سليم العطوي، حيث هنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
فيما قدّم مدير شرطة المحافظة شكره وتقديره لمحافظ الطائف على تهنئته، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.
محافظ الطائف يستقبل مدير الشرطة الجديد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-24
استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة بالخالدية مدير شرطة المحافظة المعين اللواء علي بن سليم العطوي، حيث هنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
فيما قدّم مدير شرطة المحافظة شكره وتقديره لمحافظ الطائف على تهنئته، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:09 PM
محافظ الطائف يستقبل مدير الشرطة الجديد
استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة بالخالدية مدير شرطة المحافظة المعين اللواء علي بن سليم العطوي، حيث هنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
فيما قدّم مدير شرطة المحافظة شكره وتقديره لمحافظ الطائف على تهنئته، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.