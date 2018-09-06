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"ابن جليد": من يريد لأطفاله مدرسة خاصة.. يتحمل

يتساءل: لماذا يترك المواطن غير القادر الخدمة المجانية؟

في مقال قد يثير الجدل ويطرح العديد من الأسئلة؛ يرى الكاتب الصحفي فهد بن جليد أن المواطن الذي يترك "التعليم المجاني" و"العلاج المجاني" ويبحث عن العلاج في المستشفيات الأهلية أو يُلحق أبناءه بالمدارس الخاصة؛ على هذا المواطن أن يكون مستعداً لدفع تكلفة هذه الخدمة، ولا يضع نفسه وأطفاله في موقف محرج للغاية، عند التأخر في دفع المصروفات؛ لكن الكاتب لا يتوقف كثيراً أمام السؤال الهام الذي طرحه، وهو: "لماذا ترك المواطن الخدمة المجانية؟".

موقف محرج للغاية

وفي مقاله "لماذا تدفع والخدمة (مجاناً)؟" بصحيفة "الجزيرة"، يبدأ ابن جليد برصد "موقف محرج للغاية" للآباء ويقول: "موقف بعض الآباء محزن هذه الأيام، مع تراكم أقساط العام الدراسي المتأخرة، ومطالبات رسوم العام الدراسي الجديد، هو يريد أفضل حياة لابنه أو ابنته -لا أحد يلومه في ذلك- لكنه لا يسلك الطريق الصحيح؛ لذا وضع نفسه وأطفاله في موقف محرج للغاية؛ مما يهدد بدء العام الدراسي الجديد بالشكل المأمول؛ إما لعدم وجود الإمكانات المادية الكافية لدفع الرسوم، أو لسوء التخطيط المالي للأسرة، وهي تمرّ بمناسبات وأعياد وإجازات؛ مما جعل المطالبات تتراكم، وبعض النفوس تضيق".

غير قادر مادياً

ويخرج الكاتب من الموقف الخاص إلى القاعدة العامة، لغير القادر مادياً، ويقول: "المشهد لا يخص المدارس الخاصة وما يجري في أروقتها هذا الأسبوع، المستشفيات الأهلية هي الأخرى تشهد صوراً ومواقف مماثلة؛ ما الذي يدفع مواطناً لترك (التعليم المجاني) و(العلاج المجاني) والبحث عن العلاج في المستشفيات الأهلية أو إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة؟ وهو -غير متأكد- من كفاية قدراته المادية؟".

لماذا ترك الخدمة المجانية؟

لا يتوقف ابن جليد كثيراً أمام السؤال الهام الذي طرحه، وهو "لماذا ترك المواطن الخدمة المجانية"، حين يقول: "ستتطاير في ذهنك العديد من الإجابات: جودة (الخدمة)، نوعيتها، سهولتها، سرعتها.. إلخ؛ ولكن لهذه الميزة تكلفة لا بد من دفعها، مع العلم أن هذا لا يعني أن كل المستفيدين من (الخدمة المجانية) في التعليم والصحة، غير قادرين على دفع رسوم أفضل المدارس والمستشفيات لأبنائهم؛ ولكن هذا خيارهم للاستفادة مما تقدمه الحكومة من ميزات (مجانية) للمواطن.. في المقابل، هناك غير المقتدرين مالياً؛ ولكنهم يفضلون تدريس أطفالهم في المدارس الخاصة، وعلاجهم في المستشفيات الأهلية، وهذا خيارهم أيضاً، ورغبتهم التي يجب أن تحترم مهما اختلفت ظروفهم، وتنوعت أسبابهم".

المهم أن تدفع ثمن الخدمة

وفي النهاية يرى ابن جليد أن "الأهم في كلتا الحالتين ألا نحمّل الآخرين تبعات خياراتنا، عندما لا نستطيع الوفاء بالتزامات الخدمة (الخاصة) التي اخترناها برغم وجود البديل، أو التذمر من تحمّل طبيعة وآلية الخدمة (المجانية) غير المدفوعة، والتي لا نقلل من أهمية تجويدها وتطويرها للأفضل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن جليد": من يريد لأطفاله مدرسة خاصة.. يتحمل
سبق

في مقال قد يثير الجدل ويطرح العديد من الأسئلة؛ يرى الكاتب الصحفي فهد بن جليد أن المواطن الذي يترك "التعليم المجاني" و"العلاج المجاني" ويبحث عن العلاج في المستشفيات الأهلية أو يُلحق أبناءه بالمدارس الخاصة؛ على هذا المواطن أن يكون مستعداً لدفع تكلفة هذه الخدمة، ولا يضع نفسه وأطفاله في موقف محرج للغاية، عند التأخر في دفع المصروفات؛ لكن الكاتب لا يتوقف كثيراً أمام السؤال الهام الذي طرحه، وهو: "لماذا ترك المواطن الخدمة المجانية؟".

موقف محرج للغاية

وفي مقاله "لماذا تدفع والخدمة (مجاناً)؟" بصحيفة "الجزيرة"، يبدأ ابن جليد برصد "موقف محرج للغاية" للآباء ويقول: "موقف بعض الآباء محزن هذه الأيام، مع تراكم أقساط العام الدراسي المتأخرة، ومطالبات رسوم العام الدراسي الجديد، هو يريد أفضل حياة لابنه أو ابنته -لا أحد يلومه في ذلك- لكنه لا يسلك الطريق الصحيح؛ لذا وضع نفسه وأطفاله في موقف محرج للغاية؛ مما يهدد بدء العام الدراسي الجديد بالشكل المأمول؛ إما لعدم وجود الإمكانات المادية الكافية لدفع الرسوم، أو لسوء التخطيط المالي للأسرة، وهي تمرّ بمناسبات وأعياد وإجازات؛ مما جعل المطالبات تتراكم، وبعض النفوس تضيق".

غير قادر مادياً

ويخرج الكاتب من الموقف الخاص إلى القاعدة العامة، لغير القادر مادياً، ويقول: "المشهد لا يخص المدارس الخاصة وما يجري في أروقتها هذا الأسبوع، المستشفيات الأهلية هي الأخرى تشهد صوراً ومواقف مماثلة؛ ما الذي يدفع مواطناً لترك (التعليم المجاني) و(العلاج المجاني) والبحث عن العلاج في المستشفيات الأهلية أو إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة؟ وهو -غير متأكد- من كفاية قدراته المادية؟".

لماذا ترك الخدمة المجانية؟

لا يتوقف ابن جليد كثيراً أمام السؤال الهام الذي طرحه، وهو "لماذا ترك المواطن الخدمة المجانية"، حين يقول: "ستتطاير في ذهنك العديد من الإجابات: جودة (الخدمة)، نوعيتها، سهولتها، سرعتها.. إلخ؛ ولكن لهذه الميزة تكلفة لا بد من دفعها، مع العلم أن هذا لا يعني أن كل المستفيدين من (الخدمة المجانية) في التعليم والصحة، غير قادرين على دفع رسوم أفضل المدارس والمستشفيات لأبنائهم؛ ولكن هذا خيارهم للاستفادة مما تقدمه الحكومة من ميزات (مجانية) للمواطن.. في المقابل، هناك غير المقتدرين مالياً؛ ولكنهم يفضلون تدريس أطفالهم في المدارس الخاصة، وعلاجهم في المستشفيات الأهلية، وهذا خيارهم أيضاً، ورغبتهم التي يجب أن تحترم مهما اختلفت ظروفهم، وتنوعت أسبابهم".

المهم أن تدفع ثمن الخدمة

وفي النهاية يرى ابن جليد أن "الأهم في كلتا الحالتين ألا نحمّل الآخرين تبعات خياراتنا، عندما لا نستطيع الوفاء بالتزامات الخدمة (الخاصة) التي اخترناها برغم وجود البديل، أو التذمر من تحمّل طبيعة وآلية الخدمة (المجانية) غير المدفوعة، والتي لا نقلل من أهمية تجويدها وتطويرها للأفضل".

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:43 PM

"ابن جليد": من يريد لأطفاله مدرسة خاصة.. يتحمل

يتساءل: لماذا يترك المواطن غير القادر الخدمة المجانية؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
35
11,027

في مقال قد يثير الجدل ويطرح العديد من الأسئلة؛ يرى الكاتب الصحفي فهد بن جليد أن المواطن الذي يترك "التعليم المجاني" و"العلاج المجاني" ويبحث عن العلاج في المستشفيات الأهلية أو يُلحق أبناءه بالمدارس الخاصة؛ على هذا المواطن أن يكون مستعداً لدفع تكلفة هذه الخدمة، ولا يضع نفسه وأطفاله في موقف محرج للغاية، عند التأخر في دفع المصروفات؛ لكن الكاتب لا يتوقف كثيراً أمام السؤال الهام الذي طرحه، وهو: "لماذا ترك المواطن الخدمة المجانية؟".

موقف محرج للغاية

وفي مقاله "لماذا تدفع والخدمة (مجاناً)؟" بصحيفة "الجزيرة"، يبدأ ابن جليد برصد "موقف محرج للغاية" للآباء ويقول: "موقف بعض الآباء محزن هذه الأيام، مع تراكم أقساط العام الدراسي المتأخرة، ومطالبات رسوم العام الدراسي الجديد، هو يريد أفضل حياة لابنه أو ابنته -لا أحد يلومه في ذلك- لكنه لا يسلك الطريق الصحيح؛ لذا وضع نفسه وأطفاله في موقف محرج للغاية؛ مما يهدد بدء العام الدراسي الجديد بالشكل المأمول؛ إما لعدم وجود الإمكانات المادية الكافية لدفع الرسوم، أو لسوء التخطيط المالي للأسرة، وهي تمرّ بمناسبات وأعياد وإجازات؛ مما جعل المطالبات تتراكم، وبعض النفوس تضيق".

غير قادر مادياً

ويخرج الكاتب من الموقف الخاص إلى القاعدة العامة، لغير القادر مادياً، ويقول: "المشهد لا يخص المدارس الخاصة وما يجري في أروقتها هذا الأسبوع، المستشفيات الأهلية هي الأخرى تشهد صوراً ومواقف مماثلة؛ ما الذي يدفع مواطناً لترك (التعليم المجاني) و(العلاج المجاني) والبحث عن العلاج في المستشفيات الأهلية أو إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة؟ وهو -غير متأكد- من كفاية قدراته المادية؟".

لماذا ترك الخدمة المجانية؟

لا يتوقف ابن جليد كثيراً أمام السؤال الهام الذي طرحه، وهو "لماذا ترك المواطن الخدمة المجانية"، حين يقول: "ستتطاير في ذهنك العديد من الإجابات: جودة (الخدمة)، نوعيتها، سهولتها، سرعتها.. إلخ؛ ولكن لهذه الميزة تكلفة لا بد من دفعها، مع العلم أن هذا لا يعني أن كل المستفيدين من (الخدمة المجانية) في التعليم والصحة، غير قادرين على دفع رسوم أفضل المدارس والمستشفيات لأبنائهم؛ ولكن هذا خيارهم للاستفادة مما تقدمه الحكومة من ميزات (مجانية) للمواطن.. في المقابل، هناك غير المقتدرين مالياً؛ ولكنهم يفضلون تدريس أطفالهم في المدارس الخاصة، وعلاجهم في المستشفيات الأهلية، وهذا خيارهم أيضاً، ورغبتهم التي يجب أن تحترم مهما اختلفت ظروفهم، وتنوعت أسبابهم".

المهم أن تدفع ثمن الخدمة

وفي النهاية يرى ابن جليد أن "الأهم في كلتا الحالتين ألا نحمّل الآخرين تبعات خياراتنا، عندما لا نستطيع الوفاء بالتزامات الخدمة (الخاصة) التي اخترناها برغم وجود البديل، أو التذمر من تحمّل طبيعة وآلية الخدمة (المجانية) غير المدفوعة، والتي لا نقلل من أهمية تجويدها وتطويرها للأفضل".

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