النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس الهيئة الملكية يوقع 4 عقود لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين

قيمتها قاربت النصف مليار ريال

وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، في مكتبه بالرياض، ظهر اليوم الاثنين، أربعة عقود، مع رؤساء وممثلي شركات محلية وأجنبية؛ لتنفيذ مشاريع بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، بقيمة إجمالية بلغت (488.287.306) أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً ومائتين وسبعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات).

وتتضمن هذه المشاريع في الجبيل الصناعية: تطوير البنية الأساسية بالمنطقة المساندة الخاصة بمنطقة صناعة السيارات، وإنشاء مدرستين للبنين بجميع مرافقها لخدمة المناطق السكنية في حي المطرفية، وإنشاء محطة ضخ لمياه الشرب لحي مردومة الذي يضم 7 آلاف ساكن، في حين تتضمن المشاريع في رأس الخير الصناعية إنشاء مبنى الهلال الأحمر، ومركز رياضي، وعيادة طبية ومركز أمن الطرق، لتوفير خدمات صحية وأمنية لأكثر من 10 آلاف من قاطني المدينة الصناعية.

وأبرمت هذه العقود مع كل من شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة؛ لإعداد موقع المنطقة المساندة، وشركة مسماك للإنشاء والتطوير لإنشاء المدرستين، وكذلك مع فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج؛ لإنشاء مبنى الهلال الأحمر والمركز الرياضي والعيادة الطبية ومركز أمن الطرق في رأس الخير، ومشروع توريد وإنشاء محطة ضخ مياه بحي مردومة في الجبيل الصناعية.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع الهادفة لتنفيذ مبادراتها في إطار رؤية المملكة 2030؛ لزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي، وتحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة وتوفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
رئيس الهيئة الملكية يوقع 4 عقود لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين
سبق

وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، في مكتبه بالرياض، ظهر اليوم الاثنين، أربعة عقود، مع رؤساء وممثلي شركات محلية وأجنبية؛ لتنفيذ مشاريع بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، بقيمة إجمالية بلغت (488.287.306) أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً ومائتين وسبعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات).

وتتضمن هذه المشاريع في الجبيل الصناعية: تطوير البنية الأساسية بالمنطقة المساندة الخاصة بمنطقة صناعة السيارات، وإنشاء مدرستين للبنين بجميع مرافقها لخدمة المناطق السكنية في حي المطرفية، وإنشاء محطة ضخ لمياه الشرب لحي مردومة الذي يضم 7 آلاف ساكن، في حين تتضمن المشاريع في رأس الخير الصناعية إنشاء مبنى الهلال الأحمر، ومركز رياضي، وعيادة طبية ومركز أمن الطرق، لتوفير خدمات صحية وأمنية لأكثر من 10 آلاف من قاطني المدينة الصناعية.

وأبرمت هذه العقود مع كل من شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة؛ لإعداد موقع المنطقة المساندة، وشركة مسماك للإنشاء والتطوير لإنشاء المدرستين، وكذلك مع فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج؛ لإنشاء مبنى الهلال الأحمر والمركز الرياضي والعيادة الطبية ومركز أمن الطرق في رأس الخير، ومشروع توريد وإنشاء محطة ضخ مياه بحي مردومة في الجبيل الصناعية.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع الهادفة لتنفيذ مبادراتها في إطار رؤية المملكة 2030؛ لزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي، وتحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة وتوفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
04:52 PM

رئيس الهيئة الملكية يوقع 4 عقود لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين

قيمتها قاربت النصف مليار ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,072

وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، في مكتبه بالرياض، ظهر اليوم الاثنين، أربعة عقود، مع رؤساء وممثلي شركات محلية وأجنبية؛ لتنفيذ مشاريع بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، بقيمة إجمالية بلغت (488.287.306) أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً ومائتين وسبعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات).

وتتضمن هذه المشاريع في الجبيل الصناعية: تطوير البنية الأساسية بالمنطقة المساندة الخاصة بمنطقة صناعة السيارات، وإنشاء مدرستين للبنين بجميع مرافقها لخدمة المناطق السكنية في حي المطرفية، وإنشاء محطة ضخ لمياه الشرب لحي مردومة الذي يضم 7 آلاف ساكن، في حين تتضمن المشاريع في رأس الخير الصناعية إنشاء مبنى الهلال الأحمر، ومركز رياضي، وعيادة طبية ومركز أمن الطرق، لتوفير خدمات صحية وأمنية لأكثر من 10 آلاف من قاطني المدينة الصناعية.

وأبرمت هذه العقود مع كل من شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة؛ لإعداد موقع المنطقة المساندة، وشركة مسماك للإنشاء والتطوير لإنشاء المدرستين، وكذلك مع فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج؛ لإنشاء مبنى الهلال الأحمر والمركز الرياضي والعيادة الطبية ومركز أمن الطرق في رأس الخير، ومشروع توريد وإنشاء محطة ضخ مياه بحي مردومة في الجبيل الصناعية.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع الهادفة لتنفيذ مبادراتها في إطار رؤية المملكة 2030؛ لزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي، وتحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة وتوفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,033
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,950
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,862
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,122

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة