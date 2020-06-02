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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

"متحدث الصحة": ارتفاع الحالات الحرجة في جدة والرياض مقلق جدًا

قال: هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع تؤدي إلى زيادة العدوى

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن وصول عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في المملكة الى 1.264 حالة حرجة يعتبر أمرًا مثيرًا للقلق لاسيما بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية.

وقال "العبدالعالي": لوحظ ذلك المعدل في مختلف الفئات والأعمار، إلا أنه برز بشكل أكبر في فئة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، ولوحظ هذا العدد في الحالات الجديدة التي سجلت وتزايدت في الأيام الأخيرة بشكل أكبر خاصة في مدينتي جدة والرياض.

وأضاف: الحالات الحرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العنايات الحرجة، لكن الأهم أن هذه الأرقام المقلقلة تدل على أن هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع تؤدي إلى زيادة الحالات واكتساب العدوى وإصابة فئات متعددة ومن ضمنها الفئات الخطرة وهذا مقلق جدًا .

وشدد على أهمية أن تكون العودة للحياة الطبيعية بشكل حذر ، وقال: سجلت خلال أسبوع منذ الثلاثاء الماضي إلى نهاية يوم أمس الاثنين 12285 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و17340 حالة تعافٍ و138 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": ارتفاع الحالات الحرجة في جدة والرياض مقلق جدًا
سبق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن وصول عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في المملكة الى 1.264 حالة حرجة يعتبر أمرًا مثيرًا للقلق لاسيما بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية.

وقال "العبدالعالي": لوحظ ذلك المعدل في مختلف الفئات والأعمار، إلا أنه برز بشكل أكبر في فئة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، ولوحظ هذا العدد في الحالات الجديدة التي سجلت وتزايدت في الأيام الأخيرة بشكل أكبر خاصة في مدينتي جدة والرياض.

وأضاف: الحالات الحرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العنايات الحرجة، لكن الأهم أن هذه الأرقام المقلقلة تدل على أن هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع تؤدي إلى زيادة الحالات واكتساب العدوى وإصابة فئات متعددة ومن ضمنها الفئات الخطرة وهذا مقلق جدًا .

وشدد على أهمية أن تكون العودة للحياة الطبيعية بشكل حذر ، وقال: سجلت خلال أسبوع منذ الثلاثاء الماضي إلى نهاية يوم أمس الاثنين 12285 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و17340 حالة تعافٍ و138 حالة وفاة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:17 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:05 PM

"متحدث الصحة": ارتفاع الحالات الحرجة في جدة والرياض مقلق جدًا

قال: هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع تؤدي إلى زيادة العدوى

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
18,813

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن وصول عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في المملكة الى 1.264 حالة حرجة يعتبر أمرًا مثيرًا للقلق لاسيما بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية.

وقال "العبدالعالي": لوحظ ذلك المعدل في مختلف الفئات والأعمار، إلا أنه برز بشكل أكبر في فئة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، ولوحظ هذا العدد في الحالات الجديدة التي سجلت وتزايدت في الأيام الأخيرة بشكل أكبر خاصة في مدينتي جدة والرياض.

وأضاف: الحالات الحرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العنايات الحرجة، لكن الأهم أن هذه الأرقام المقلقلة تدل على أن هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع تؤدي إلى زيادة الحالات واكتساب العدوى وإصابة فئات متعددة ومن ضمنها الفئات الخطرة وهذا مقلق جدًا .

وشدد على أهمية أن تكون العودة للحياة الطبيعية بشكل حذر ، وقال: سجلت خلال أسبوع منذ الثلاثاء الماضي إلى نهاية يوم أمس الاثنين 12285 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و17340 حالة تعافٍ و138 حالة وفاة.

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