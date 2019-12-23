"جوجل" تمنح سعوديًّا لقب أهم المصورين بعد وصول عدد مشاهدات صوره إلى 15 مليون مشاهدة

"العويمري": لم أتوقع حصولي على اللقب.. وأشكر كل مَن دعمني وأشاد بعملي

منحت جوجل المصوِّر السعودي بندر العويمري لقب أهم المصورين في خرائط جوجل؛ وذلك بعد وصول عدد المشاهدات على الصور التي نشرها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وقال المصور السعودي بندر العويمري الذي تخصص في التصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الإعلام الرقمي لـ"سبق": إن النشر على جوجل تم قبل عام تقريبًا، وحصلت صوري على هذا العدد غير المتوقع، وحصولي أيضًا على مرشد محلي في جوجل، ولم يكن في البال هذا العدد الهائل من المشاهدات. علمًا بأنني أنشر صورًا عبر إنستجرام والسناب بكثرة، لكن اتضح لي أن جوجل الآن الأقوى انتشارًا على مستوى العالم.

وختم المصور العويمري بقوله: أشكر كل من دعمني في مسيرتي وعشقي من خلال عدستي المتواضعة.