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"جوجل" تمنح سعوديًّا لقب أهم المصورين بعد وصول عدد مشاهدات صوره إلى 15 مليون مشاهدة

"العويمري": لم أتوقع حصولي على اللقب.. وأشكر كل مَن دعمني وأشاد بعملي

منحت جوجل المصوِّر السعودي بندر العويمري لقب أهم المصورين في خرائط جوجل؛ وذلك بعد وصول عدد المشاهدات على الصور التي نشرها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وقال المصور السعودي بندر العويمري الذي تخصص في التصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الإعلام الرقمي لـ"سبق": إن النشر على جوجل تم قبل عام تقريبًا، وحصلت صوري على هذا العدد غير المتوقع، وحصولي أيضًا على مرشد محلي في جوجل، ولم يكن في البال هذا العدد الهائل من المشاهدات. علمًا بأنني أنشر صورًا عبر إنستجرام والسناب بكثرة، لكن اتضح لي أن جوجل الآن الأقوى انتشارًا على مستوى العالم.

وختم المصور العويمري بقوله: أشكر كل من دعمني في مسيرتي وعشقي من خلال عدستي المتواضعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جوجل" تمنح سعوديًّا لقب أهم المصورين بعد وصول عدد مشاهدات صوره إلى 15 مليون مشاهدة
سبق

منحت جوجل المصوِّر السعودي بندر العويمري لقب أهم المصورين في خرائط جوجل؛ وذلك بعد وصول عدد المشاهدات على الصور التي نشرها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وقال المصور السعودي بندر العويمري الذي تخصص في التصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الإعلام الرقمي لـ"سبق": إن النشر على جوجل تم قبل عام تقريبًا، وحصلت صوري على هذا العدد غير المتوقع، وحصولي أيضًا على مرشد محلي في جوجل، ولم يكن في البال هذا العدد الهائل من المشاهدات. علمًا بأنني أنشر صورًا عبر إنستجرام والسناب بكثرة، لكن اتضح لي أن جوجل الآن الأقوى انتشارًا على مستوى العالم.

وختم المصور العويمري بقوله: أشكر كل من دعمني في مسيرتي وعشقي من خلال عدستي المتواضعة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:09 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:09 AM

"جوجل" تمنح سعوديًّا لقب أهم المصورين بعد وصول عدد مشاهدات صوره إلى 15 مليون مشاهدة

"العويمري": لم أتوقع حصولي على اللقب.. وأشكر كل مَن دعمني وأشاد بعملي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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6,435

منحت جوجل المصوِّر السعودي بندر العويمري لقب أهم المصورين في خرائط جوجل؛ وذلك بعد وصول عدد المشاهدات على الصور التي نشرها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وقال المصور السعودي بندر العويمري الذي تخصص في التصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الإعلام الرقمي لـ"سبق": إن النشر على جوجل تم قبل عام تقريبًا، وحصلت صوري على هذا العدد غير المتوقع، وحصولي أيضًا على مرشد محلي في جوجل، ولم يكن في البال هذا العدد الهائل من المشاهدات. علمًا بأنني أنشر صورًا عبر إنستجرام والسناب بكثرة، لكن اتضح لي أن جوجل الآن الأقوى انتشارًا على مستوى العالم.

وختم المصور العويمري بقوله: أشكر كل من دعمني في مسيرتي وعشقي من خلال عدستي المتواضعة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,796
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,923
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,466

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