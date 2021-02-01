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إسرائيل تعترف بإسقاط طائرة مسيرة  تابعة لها داخل لبنان

"أدرعي" زعم أنه لا خشية من تسرب للمعلومات

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم (الاثنين)، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وبين "أدرعي" أن "الطائرة سقطت خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان"، وفقاً قناة "الشرق".

وزعم المتحدث أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

على الصعيد نفسه، ذكر موقع "العهد" المقرب من ميليشيا حزب الله، أن عناصر الميليشيا أسقطوا الطائرة في محيط بلدة بليدا جنوب لبنان، بعدما اخترقت الأجواء اللبنانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تعترف بإسقاط طائرة مسيرة  تابعة لها داخل لبنان
سبق

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم (الاثنين)، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وبين "أدرعي" أن "الطائرة سقطت خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان"، وفقاً قناة "الشرق".

وزعم المتحدث أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

على الصعيد نفسه، ذكر موقع "العهد" المقرب من ميليشيا حزب الله، أن عناصر الميليشيا أسقطوا الطائرة في محيط بلدة بليدا جنوب لبنان، بعدما اخترقت الأجواء اللبنانية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:15 PM

إسرائيل تعترف بإسقاط طائرة مسيرة  تابعة لها داخل لبنان

"أدرعي" زعم أنه لا خشية من تسرب للمعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم (الاثنين)، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وبين "أدرعي" أن "الطائرة سقطت خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان"، وفقاً قناة "الشرق".

وزعم المتحدث أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

على الصعيد نفسه، ذكر موقع "العهد" المقرب من ميليشيا حزب الله، أن عناصر الميليشيا أسقطوا الطائرة في محيط بلدة بليدا جنوب لبنان، بعدما اخترقت الأجواء اللبنانية.

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