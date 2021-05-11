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"العارضة".. ميزانية الـ 160 مليونًا لم توقف نزف الصهاريج في قرى الجوة

لا تزال أكثر من 10 قرى جنوب غرب محافظة العارضة بمنطقة جازان تعاني بسبب العطش بعد سنوات من الانتظار وإيصال التمديدات الرئيسة لتلك القرى، ورصد ميزانية تقدر بـ 160 مليونًا لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.

وقال السكان إنهم تفاءلوا خيرًا قبل أعوام عدة عندما وصلت المياه التمديدات الرئيسة في قراهم، موضحين أن الحلم سرعان ما تبدد بعد انتظار دام لسنوات، حيث تم التوقف قبل أن تعود الشركة مجددًا للتوصيل داخل القرى، وذلك بعد فترة طويلة ثم توقفت مجددًا وانتهى المشروع هنا.

وأوضحوا أن الصهاريج استنزفت ما في جيوبهم وقاسمتهم دخلهم نظرًا لأسعارها المرتفعة، ناهيك بأنها لا تكفي الحاجة، لافتين إلى أن بعضهم الآخر من السكان يعتمد على الآبار التي تكون في الغالب مكشوفة والمياه فيها غير صحية وملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأشار السكان إلى أن مياه المشروع تمر عبر التمديدات بقراهم، ومع ذلك لا ينعمون بها، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا الأمر بعد انفجار إحدى التوصيلات وتسرب كميات من المياه وطالبوا بسرعة تشغيل المشروع وإيصاله إلى منازلهم، وتركيب العدادات حتى يتم الاستفادة منه، ولإنهاء معاناتهم مع عطش السنين وتلوث الآبار ونزف الصهاريج.

ومن القرى التي لا تزال تنتظر سد العطش: السودي، قائم مجرشي، أم الحسير، الطواهرة البحثة، الأحولة، الجرابة، قائم الصيد، الشكواني، المقطاع، الجوة السفلى، قبر الجارية، الغرافة، العروق، أبو الغرفة، وغيرها من القرى الممتدة على طريق بطحان أحد المسارحة.
ونقلت "سبق"بدورها معاناة السكان في تلك القرى إلى فرع المياه بجازان، حيث أكد المتحدث الرسمي أنه سيتم العمل على قرى الجوة - بمشيئة الله- بعد العيد، وذلك حسب الجدول المعد لتشغيل القرى في محافظة العارضة، وبيّن أنه في حال بدء الأعمال سيتم إبلاغكم بذلك.

وكان فرع المياه بجازان كشف قبل عدة سنوات عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، والمشتمل على خزانات إستراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه بلغت أطوالها 360 كيلومترًا, بتكلفة بلغت 76 مليون ريال.

وبجانب مشروع قرى الحميراء, يضم ثلاثة خزانات هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب, وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب, وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب, فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلو متر, بمبلغ 45 مليون ريال.

وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال, ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلو مترًا, وتركيب 3000 عداد, فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي, ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في مركزي العبادل وسلا وقيس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العارضة".. ميزانية الـ 160 مليونًا لم توقف نزف الصهاريج في قرى الجوة
سبق

لا تزال أكثر من 10 قرى جنوب غرب محافظة العارضة بمنطقة جازان تعاني بسبب العطش بعد سنوات من الانتظار وإيصال التمديدات الرئيسة لتلك القرى، ورصد ميزانية تقدر بـ 160 مليونًا لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.

وقال السكان إنهم تفاءلوا خيرًا قبل أعوام عدة عندما وصلت المياه التمديدات الرئيسة في قراهم، موضحين أن الحلم سرعان ما تبدد بعد انتظار دام لسنوات، حيث تم التوقف قبل أن تعود الشركة مجددًا للتوصيل داخل القرى، وذلك بعد فترة طويلة ثم توقفت مجددًا وانتهى المشروع هنا.

وأوضحوا أن الصهاريج استنزفت ما في جيوبهم وقاسمتهم دخلهم نظرًا لأسعارها المرتفعة، ناهيك بأنها لا تكفي الحاجة، لافتين إلى أن بعضهم الآخر من السكان يعتمد على الآبار التي تكون في الغالب مكشوفة والمياه فيها غير صحية وملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأشار السكان إلى أن مياه المشروع تمر عبر التمديدات بقراهم، ومع ذلك لا ينعمون بها، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا الأمر بعد انفجار إحدى التوصيلات وتسرب كميات من المياه وطالبوا بسرعة تشغيل المشروع وإيصاله إلى منازلهم، وتركيب العدادات حتى يتم الاستفادة منه، ولإنهاء معاناتهم مع عطش السنين وتلوث الآبار ونزف الصهاريج.

ومن القرى التي لا تزال تنتظر سد العطش: السودي، قائم مجرشي، أم الحسير، الطواهرة البحثة، الأحولة، الجرابة، قائم الصيد، الشكواني، المقطاع، الجوة السفلى، قبر الجارية، الغرافة، العروق، أبو الغرفة، وغيرها من القرى الممتدة على طريق بطحان أحد المسارحة.
ونقلت "سبق"بدورها معاناة السكان في تلك القرى إلى فرع المياه بجازان، حيث أكد المتحدث الرسمي أنه سيتم العمل على قرى الجوة - بمشيئة الله- بعد العيد، وذلك حسب الجدول المعد لتشغيل القرى في محافظة العارضة، وبيّن أنه في حال بدء الأعمال سيتم إبلاغكم بذلك.

وكان فرع المياه بجازان كشف قبل عدة سنوات عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، والمشتمل على خزانات إستراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه بلغت أطوالها 360 كيلومترًا, بتكلفة بلغت 76 مليون ريال.

وبجانب مشروع قرى الحميراء, يضم ثلاثة خزانات هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب, وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب, وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب, فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلو متر, بمبلغ 45 مليون ريال.

وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال, ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلو مترًا, وتركيب 3000 عداد, فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي, ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في مركزي العبادل وسلا وقيس.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
01:28 AM

"العارضة".. ميزانية الـ 160 مليونًا لم توقف نزف الصهاريج في قرى الجوة

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قاسم الخبراني - جازان
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لا تزال أكثر من 10 قرى جنوب غرب محافظة العارضة بمنطقة جازان تعاني بسبب العطش بعد سنوات من الانتظار وإيصال التمديدات الرئيسة لتلك القرى، ورصد ميزانية تقدر بـ 160 مليونًا لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.

وقال السكان إنهم تفاءلوا خيرًا قبل أعوام عدة عندما وصلت المياه التمديدات الرئيسة في قراهم، موضحين أن الحلم سرعان ما تبدد بعد انتظار دام لسنوات، حيث تم التوقف قبل أن تعود الشركة مجددًا للتوصيل داخل القرى، وذلك بعد فترة طويلة ثم توقفت مجددًا وانتهى المشروع هنا.

وأوضحوا أن الصهاريج استنزفت ما في جيوبهم وقاسمتهم دخلهم نظرًا لأسعارها المرتفعة، ناهيك بأنها لا تكفي الحاجة، لافتين إلى أن بعضهم الآخر من السكان يعتمد على الآبار التي تكون في الغالب مكشوفة والمياه فيها غير صحية وملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأشار السكان إلى أن مياه المشروع تمر عبر التمديدات بقراهم، ومع ذلك لا ينعمون بها، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا الأمر بعد انفجار إحدى التوصيلات وتسرب كميات من المياه وطالبوا بسرعة تشغيل المشروع وإيصاله إلى منازلهم، وتركيب العدادات حتى يتم الاستفادة منه، ولإنهاء معاناتهم مع عطش السنين وتلوث الآبار ونزف الصهاريج.

ومن القرى التي لا تزال تنتظر سد العطش: السودي، قائم مجرشي، أم الحسير، الطواهرة البحثة، الأحولة، الجرابة، قائم الصيد، الشكواني، المقطاع، الجوة السفلى، قبر الجارية، الغرافة، العروق، أبو الغرفة، وغيرها من القرى الممتدة على طريق بطحان أحد المسارحة.
ونقلت "سبق"بدورها معاناة السكان في تلك القرى إلى فرع المياه بجازان، حيث أكد المتحدث الرسمي أنه سيتم العمل على قرى الجوة - بمشيئة الله- بعد العيد، وذلك حسب الجدول المعد لتشغيل القرى في محافظة العارضة، وبيّن أنه في حال بدء الأعمال سيتم إبلاغكم بذلك.

وكان فرع المياه بجازان كشف قبل عدة سنوات عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، والمشتمل على خزانات إستراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه بلغت أطوالها 360 كيلومترًا, بتكلفة بلغت 76 مليون ريال.

وبجانب مشروع قرى الحميراء, يضم ثلاثة خزانات هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب, وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب, وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب, فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلو متر, بمبلغ 45 مليون ريال.

وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال, ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلو مترًا, وتركيب 3000 عداد, فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي, ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في مركزي العبادل وسلا وقيس.

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