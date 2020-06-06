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مساجد العارضة تستغل الأسطح لصلاة الجمعة لمنع كورونا

لتطبيق مبدأ إجراءات التباعد بين المصلين إنفاذًا لتوجيهات الجهات المعنية

في صورة جميلة استغلت مساجد في محافظة العارضة شرق منطقة جازان أمس الجمعة المساحات المتاحة، بما فيها أسطحها؛ وذلك لتطبيق مبدأ إجراءات التباعد بين المصلين إنفاذًا لتوجيهات الجهات المعنية لمنع انتشار عدوى كورونا.

وكان محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، قد أشاد بأهداف وأعمال مبادرة "مساجدنا عنايتنا" التي انطلقت أمس تزامنًا مع إقامة أول جمعة بعد أشهر، بجهود ٦٥ شابًّا متطوعًا من أبناء العارضة، وبإشراف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة.

وأكد مفرح بن سلمان الجابري، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة، أن المبادرة تهدف لتنظيم المصلين وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن حكومتنا الرشيدة.

وأوضح الجابري أن من مهام المبادرة إجراء الفحص الوقائي بجهاز الفحص المخصص من قِبل المختص، وكذلك التوجيه بتعقيم اليدين للمصلين، وترتيب عملية الدخول والخروج في الجامع، وتنظيم مواقع المصلين في الجامع وفق المسافة والعلامات المحددة، والتشديد على المصلين بلبس الكمامة قبل الدخول للجامع، وتوجيه المصلين الذين لا يوجد لهم مكان بالجامع إلى أقرب جامع أو مسجد تؤدَّى فيه الصلاة.

وكان أكثر من ٢١٢٥ جامعًا ومسجدًا بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها قد استقبلت أمس المصلين في صلاة الجمعة، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي له.

يُشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان هيأ أكثر من ١٣٠٩ جوامع معتمدة، و816 مسجدًا مساندًا لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المساجد التي جرى فتحها لإقامة صلاة الجمعة فيها أمس تأتي ضمن المرحلة الأولى؛ إذ يعقبها فتح وإضافة أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساجد العارضة تستغل الأسطح لصلاة الجمعة لمنع كورونا
سبق

في صورة جميلة استغلت مساجد في محافظة العارضة شرق منطقة جازان أمس الجمعة المساحات المتاحة، بما فيها أسطحها؛ وذلك لتطبيق مبدأ إجراءات التباعد بين المصلين إنفاذًا لتوجيهات الجهات المعنية لمنع انتشار عدوى كورونا.

وكان محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، قد أشاد بأهداف وأعمال مبادرة "مساجدنا عنايتنا" التي انطلقت أمس تزامنًا مع إقامة أول جمعة بعد أشهر، بجهود ٦٥ شابًّا متطوعًا من أبناء العارضة، وبإشراف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة.

وأكد مفرح بن سلمان الجابري، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة، أن المبادرة تهدف لتنظيم المصلين وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن حكومتنا الرشيدة.

وأوضح الجابري أن من مهام المبادرة إجراء الفحص الوقائي بجهاز الفحص المخصص من قِبل المختص، وكذلك التوجيه بتعقيم اليدين للمصلين، وترتيب عملية الدخول والخروج في الجامع، وتنظيم مواقع المصلين في الجامع وفق المسافة والعلامات المحددة، والتشديد على المصلين بلبس الكمامة قبل الدخول للجامع، وتوجيه المصلين الذين لا يوجد لهم مكان بالجامع إلى أقرب جامع أو مسجد تؤدَّى فيه الصلاة.

وكان أكثر من ٢١٢٥ جامعًا ومسجدًا بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها قد استقبلت أمس المصلين في صلاة الجمعة، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي له.

يُشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان هيأ أكثر من ١٣٠٩ جوامع معتمدة، و816 مسجدًا مساندًا لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المساجد التي جرى فتحها لإقامة صلاة الجمعة فيها أمس تأتي ضمن المرحلة الأولى؛ إذ يعقبها فتح وإضافة أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
01:06 AM

مساجد العارضة تستغل الأسطح لصلاة الجمعة لمنع كورونا

لتطبيق مبدأ إجراءات التباعد بين المصلين إنفاذًا لتوجيهات الجهات المعنية

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قاسم الخبراني - جازان
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في صورة جميلة استغلت مساجد في محافظة العارضة شرق منطقة جازان أمس الجمعة المساحات المتاحة، بما فيها أسطحها؛ وذلك لتطبيق مبدأ إجراءات التباعد بين المصلين إنفاذًا لتوجيهات الجهات المعنية لمنع انتشار عدوى كورونا.

وكان محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، قد أشاد بأهداف وأعمال مبادرة "مساجدنا عنايتنا" التي انطلقت أمس تزامنًا مع إقامة أول جمعة بعد أشهر، بجهود ٦٥ شابًّا متطوعًا من أبناء العارضة، وبإشراف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة.

وأكد مفرح بن سلمان الجابري، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة، أن المبادرة تهدف لتنظيم المصلين وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن حكومتنا الرشيدة.

وأوضح الجابري أن من مهام المبادرة إجراء الفحص الوقائي بجهاز الفحص المخصص من قِبل المختص، وكذلك التوجيه بتعقيم اليدين للمصلين، وترتيب عملية الدخول والخروج في الجامع، وتنظيم مواقع المصلين في الجامع وفق المسافة والعلامات المحددة، والتشديد على المصلين بلبس الكمامة قبل الدخول للجامع، وتوجيه المصلين الذين لا يوجد لهم مكان بالجامع إلى أقرب جامع أو مسجد تؤدَّى فيه الصلاة.

وكان أكثر من ٢١٢٥ جامعًا ومسجدًا بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها قد استقبلت أمس المصلين في صلاة الجمعة، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي له.

يُشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان هيأ أكثر من ١٣٠٩ جوامع معتمدة، و816 مسجدًا مساندًا لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المساجد التي جرى فتحها لإقامة صلاة الجمعة فيها أمس تأتي ضمن المرحلة الأولى؛ إذ يعقبها فتح وإضافة أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.

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