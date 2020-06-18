ألمانيا تسجل 580 حالة إصابة جديدة بكورونا
روبرت كوخ: وصل عدد المصابين إلى 187764
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 187764 حالة إصابة منذ بداية الأزمة؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 8856 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة وفاة.
وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 174100؛ وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا تسجل 580 حالة إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-18
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 187764 حالة إصابة منذ بداية الأزمة؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 8856 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة وفاة.
وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 174100؛ وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:32 AM
ألمانيا تسجل 580 حالة إصابة جديدة بكورونا
روبرت كوخ: وصل عدد المصابين إلى 187764
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 187764 حالة إصابة منذ بداية الأزمة؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 8856 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة وفاة.
وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 174100؛ وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.