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رغم مهاجمته لها في جلال آباد.. "طالبان": "داعش" ليس له وجود بأفغانستان

"مجاهد" نفى واعترف في الوقت نفسه بوجود التنظيم

ذكرت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يوجد دليل على وجود تنظيم "داعش" الإرهابي، أو القاعدة في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان "داعش" مسؤوليته عن تفجيرات، وقعت في مدينة جلال أباد شرقي البلاد، الأسبوع الماضي.

ورفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، اتهامات بأن تنظيم القاعدة يبقي على وجوده في أفغانستان، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "مجاهد" في مؤتمر صحافي بكابول: "لا نرى أحداً في أفغانستان له أي صلة بالقاعدة، نحن ملتزمون بألا يكون هناك أي خطر على أي دولة من أفغانستان".

وأضاف: "إن تنظيم داعش الموجود في العراق وسوريا ليس له وجود هنا، لكن بعض الأشخاص، ربما يكونوا من شعبنا الأفغاني، تبنوا فكر التنظيم، وهي ظاهرة لا يؤيدها عموم الشعب، وقوات الأمن في أفغانستان جاهزة وستوقفهم".

وكرر التعهدات بأن "بلاده لن تكون أرضاً لشن هجمات على دول أخرى تنفذها حركات متطرفة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم مهاجمته لها في جلال آباد.. "طالبان": "داعش" ليس له وجود بأفغانستان
سبق

ذكرت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يوجد دليل على وجود تنظيم "داعش" الإرهابي، أو القاعدة في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان "داعش" مسؤوليته عن تفجيرات، وقعت في مدينة جلال أباد شرقي البلاد، الأسبوع الماضي.

ورفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، اتهامات بأن تنظيم القاعدة يبقي على وجوده في أفغانستان، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "مجاهد" في مؤتمر صحافي بكابول: "لا نرى أحداً في أفغانستان له أي صلة بالقاعدة، نحن ملتزمون بألا يكون هناك أي خطر على أي دولة من أفغانستان".

وأضاف: "إن تنظيم داعش الموجود في العراق وسوريا ليس له وجود هنا، لكن بعض الأشخاص، ربما يكونوا من شعبنا الأفغاني، تبنوا فكر التنظيم، وهي ظاهرة لا يؤيدها عموم الشعب، وقوات الأمن في أفغانستان جاهزة وستوقفهم".

وكرر التعهدات بأن "بلاده لن تكون أرضاً لشن هجمات على دول أخرى تنفذها حركات متطرفة".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
02:51 PM

رغم مهاجمته لها في جلال آباد.. "طالبان": "داعش" ليس له وجود بأفغانستان

"مجاهد" نفى واعترف في الوقت نفسه بوجود التنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يوجد دليل على وجود تنظيم "داعش" الإرهابي، أو القاعدة في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان "داعش" مسؤوليته عن تفجيرات، وقعت في مدينة جلال أباد شرقي البلاد، الأسبوع الماضي.

ورفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، اتهامات بأن تنظيم القاعدة يبقي على وجوده في أفغانستان، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "مجاهد" في مؤتمر صحافي بكابول: "لا نرى أحداً في أفغانستان له أي صلة بالقاعدة، نحن ملتزمون بألا يكون هناك أي خطر على أي دولة من أفغانستان".

وأضاف: "إن تنظيم داعش الموجود في العراق وسوريا ليس له وجود هنا، لكن بعض الأشخاص، ربما يكونوا من شعبنا الأفغاني، تبنوا فكر التنظيم، وهي ظاهرة لا يؤيدها عموم الشعب، وقوات الأمن في أفغانستان جاهزة وستوقفهم".

وكرر التعهدات بأن "بلاده لن تكون أرضاً لشن هجمات على دول أخرى تنفذها حركات متطرفة".

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