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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11204 نقاط

بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال.. 165 مليون سهم تقاسمتها 330 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 56.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11204.43 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الاستثمار، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي، والصقر للتأمين، وسابك للمغذيات الزراعية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسواق المزرعة، والإنماء طوكيو م، وصادرات، وأميانتيت، وريدان؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.11% و5.17%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والاستثمار، والمراكز، والإنماء، وصدق؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والمنجم، والمراكز، وشركة الاتصالات السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 747.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26409.03 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 124 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5022 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11204 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 56.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11204.43 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الاستثمار، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي، والصقر للتأمين، وسابك للمغذيات الزراعية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسواق المزرعة، والإنماء طوكيو م، وصادرات، وأميانتيت، وريدان؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.11% و5.17%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والاستثمار، والمراكز، والإنماء، وصدق؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والمنجم، والمراكز، وشركة الاتصالات السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 747.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26409.03 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 124 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5022 صفقة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
04:19 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11204 نقاط

بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال.. 165 مليون سهم تقاسمتها 330 ألف صفقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 56.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11204.43 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الاستثمار، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي، والصقر للتأمين، وسابك للمغذيات الزراعية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسواق المزرعة، والإنماء طوكيو م، وصادرات، وأميانتيت، وريدان؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.11% و5.17%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والاستثمار، والمراكز، والإنماء، وصدق؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والمنجم، والمراكز، وشركة الاتصالات السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 747.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26409.03 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 124 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5022 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

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