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طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة وتبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:23 AM

طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة وتبوك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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