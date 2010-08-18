النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بفيديو التسارع الزمني.. "ناسا" توثق صناعة الطائرة الصاروخية أسرع من الصوت

تقنية تقلل من اضطراب عامة الناس عند اختراق جدار الصوت

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شريط فيديو بتقنية التسارع الزمني يُظهر مراحل صناعة طائرة صاروخية أسرع من الصوت.

وقالت "ناسا": إن المقاطع التي ظهرت في الفيديو سُجلت بين مايو 2019 إلى يونيو 2021، وتظهر تصنيع المركبة "إكس-59".

وتُظهر اللقطات السريعة صناعة الأجزاء الرئيسية في الطائرة، ثم تركيبها فوق بعضها، إلى أن اكتمل بناء الهيكل الخارجي للطائرة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، من المقرر أن تُقلع الطائرة في أولى رحلاتها التجريبية في العام المقبل 2022.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت في عام 2019 أنها أبرمت صفقة بلغت ربع مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن؛ للمساهمة في تصنيع طائرات من هذا الطراز.

وشكلت وكالة الفضاء الأمريكية ثلاثة أطقم عمل لبناء هيكل الطائرة، وكانت مهمتها على التوالي تجهيز: جسم الطائرة، والأجنحة، والذيل.

وخلال عملية التجميع النهائي، سيضاف إلى الطائرة نظام الرؤية الخارجي المبتكر الخاص بقمرة القيادة.

وتتميز هذه الطائرة عن غيرها بانخفاض الصوت الذي تصدره، وسرعتها الفائقة التي تتجاوز سرعة الصوت.

ولدى "إكس-59" القدرة على اختراق جدار الصوت بهدوء، مما يقلل من الاضطراب لدى عامة الناس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بفيديو التسارع الزمني.. "ناسا" توثق صناعة الطائرة الصاروخية أسرع من الصوت
سبق

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شريط فيديو بتقنية التسارع الزمني يُظهر مراحل صناعة طائرة صاروخية أسرع من الصوت.

وقالت "ناسا": إن المقاطع التي ظهرت في الفيديو سُجلت بين مايو 2019 إلى يونيو 2021، وتظهر تصنيع المركبة "إكس-59".

وتُظهر اللقطات السريعة صناعة الأجزاء الرئيسية في الطائرة، ثم تركيبها فوق بعضها، إلى أن اكتمل بناء الهيكل الخارجي للطائرة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، من المقرر أن تُقلع الطائرة في أولى رحلاتها التجريبية في العام المقبل 2022.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت في عام 2019 أنها أبرمت صفقة بلغت ربع مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن؛ للمساهمة في تصنيع طائرات من هذا الطراز.

وشكلت وكالة الفضاء الأمريكية ثلاثة أطقم عمل لبناء هيكل الطائرة، وكانت مهمتها على التوالي تجهيز: جسم الطائرة، والأجنحة، والذيل.

وخلال عملية التجميع النهائي، سيضاف إلى الطائرة نظام الرؤية الخارجي المبتكر الخاص بقمرة القيادة.

وتتميز هذه الطائرة عن غيرها بانخفاض الصوت الذي تصدره، وسرعتها الفائقة التي تتجاوز سرعة الصوت.

ولدى "إكس-59" القدرة على اختراق جدار الصوت بهدوء، مما يقلل من الاضطراب لدى عامة الناس.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
02:53 PM

بفيديو التسارع الزمني.. "ناسا" توثق صناعة الطائرة الصاروخية أسرع من الصوت

تقنية تقلل من اضطراب عامة الناس عند اختراق جدار الصوت

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
479

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شريط فيديو بتقنية التسارع الزمني يُظهر مراحل صناعة طائرة صاروخية أسرع من الصوت.

وقالت "ناسا": إن المقاطع التي ظهرت في الفيديو سُجلت بين مايو 2019 إلى يونيو 2021، وتظهر تصنيع المركبة "إكس-59".

وتُظهر اللقطات السريعة صناعة الأجزاء الرئيسية في الطائرة، ثم تركيبها فوق بعضها، إلى أن اكتمل بناء الهيكل الخارجي للطائرة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، من المقرر أن تُقلع الطائرة في أولى رحلاتها التجريبية في العام المقبل 2022.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت في عام 2019 أنها أبرمت صفقة بلغت ربع مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن؛ للمساهمة في تصنيع طائرات من هذا الطراز.

وشكلت وكالة الفضاء الأمريكية ثلاثة أطقم عمل لبناء هيكل الطائرة، وكانت مهمتها على التوالي تجهيز: جسم الطائرة، والأجنحة، والذيل.

وخلال عملية التجميع النهائي، سيضاف إلى الطائرة نظام الرؤية الخارجي المبتكر الخاص بقمرة القيادة.

وتتميز هذه الطائرة عن غيرها بانخفاض الصوت الذي تصدره، وسرعتها الفائقة التي تتجاوز سرعة الصوت.

ولدى "إكس-59" القدرة على اختراق جدار الصوت بهدوء، مما يقلل من الاضطراب لدى عامة الناس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,387
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,430

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة