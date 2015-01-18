"مُحَصّن" وخالطتُ مصابًا بكورونا وأعراضي خفيفة.. "الصحة": هذا ما عليك فعله

كشفت عن "الأعراض الشديدة" والتصرف المناسب ومتى نراجع ومتى "نلزم الحجر"

كشفت وزارة الصحة عن الإجراءات الواجب اتباعها في حال خالطتَ مصابًا بكورونا وكنت مُحَصّنًا؛ حيث أشارت إلى أنه إذا ظهرت عليك الأعراض وكانت شديدة (ضيق تنفس، حرارة، كحة)؛ فعليك التوجه لعيادات "تطمن"، وإذا كانت الأعراض خفيفة؛ فعليك إجراء الفحص المنزلي والاتصال بـ937 لأخذ التوجيه الطبي.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته اليوم: إذا كنت محصنًا وخالطتَ مصابًا ولم تظهر عليك أعراض؛ فلست ملزمًا بالفحص ولا يلزمك الحجر.

وأضافت "الصحة": في حالة ما إذا كنتَ غير محصن وخالطت مصابًا بكورونا؛ ففي حالة ظهور الأعراض عليك؛ ينبغي التوجه على الفور إلى عيادات "تطمن".

وتابعت: في حال أنه لم تظهر عليك أعراض؛ عليك بحجر نفسك والتزام الاحترازات، ثم في اليوم الخامس من الحجر عليك التوجه للفحص في مراكز "تأكد"؛ فإذا كانت نتيجتك إيجابية (مصابًا)؛ عليك التزام العزل المنزلي للفترة المحددة، والمبادرة باستكمال التحصين، بينما إذا كانت نتيجتك سلبية (سليمًا)، فيمكنك المبادرة باستكمال التحصين.