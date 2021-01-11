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مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب"

يتهمه بارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف

نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.

وقالت الوثيقة إن "ترامب" "في انتهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور.. تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

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مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب"
سبق

نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.

وقالت الوثيقة إن "ترامب" "في انتهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور.. تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
06:13 PM

مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب"

يتهمه بارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,983

نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.

وقالت الوثيقة إن "ترامب" "في انتهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور.. تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

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