مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل "ترامب"

يتهمه بارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف

نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.

وقالت الوثيقة إن "ترامب" "في انتهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور.. تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".