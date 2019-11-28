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سوق أسبوعي للخضار.. مقترح بلدي يحل مشكلة باعة الرياض الجوالين

في نطاق كل بلدية فرعية.. لفتح المجال للشباب السعودي بالعمل

قدّم المجلس البلدي لمدينة الرياض، توصية لإقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والتمور ومنتجات المزارع، يقام في يوم محدد في نطاق كل بلدية فرعية بالرياض؛ ليتمكن المواطن من تأمين احتياجاته من الخضار والتمور مرة في الأسبوع من خلال هذا السوق؛ وذلك بأسعار منافسة ولمعالجة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على الطرقات وعند المساجد والأماكن الأخرى، في إحدى الساحات المناسبة في نطاق كل بلدية فرعية.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، بأن هدف المبادرة هو إيجاد مواقع مخصصة للباعة الجائلين في نطاق كل بلدية فرعية؛ بما يسهم في الحد من عملية البيع العشوائي وغير المنظم، إضافة إلى فتح المجال للشباب السعودي بالعمل يومًا في الأسبوع.

ويُذكر أن المجلس البلدي أقر المبادرة بعد اعتماد المقترح من اللجنة المعنية، وخاطب أمانة منطقة الرياض للتنسيق مع البلديات الفرعية للعمل على تحديد مواقع في نطاقها لإقامة السوق الأسبوعي.

المجلس البلدي لمدينة الرياض سوق أسبوعي للخضار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق أسبوعي للخضار.. مقترح بلدي يحل مشكلة باعة الرياض الجوالين
سبق

قدّم المجلس البلدي لمدينة الرياض، توصية لإقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والتمور ومنتجات المزارع، يقام في يوم محدد في نطاق كل بلدية فرعية بالرياض؛ ليتمكن المواطن من تأمين احتياجاته من الخضار والتمور مرة في الأسبوع من خلال هذا السوق؛ وذلك بأسعار منافسة ولمعالجة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على الطرقات وعند المساجد والأماكن الأخرى، في إحدى الساحات المناسبة في نطاق كل بلدية فرعية.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، بأن هدف المبادرة هو إيجاد مواقع مخصصة للباعة الجائلين في نطاق كل بلدية فرعية؛ بما يسهم في الحد من عملية البيع العشوائي وغير المنظم، إضافة إلى فتح المجال للشباب السعودي بالعمل يومًا في الأسبوع.

ويُذكر أن المجلس البلدي أقر المبادرة بعد اعتماد المقترح من اللجنة المعنية، وخاطب أمانة منطقة الرياض للتنسيق مع البلديات الفرعية للعمل على تحديد مواقع في نطاقها لإقامة السوق الأسبوعي.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:15 AM

سوق أسبوعي للخضار.. مقترح بلدي يحل مشكلة باعة الرياض الجوالين

في نطاق كل بلدية فرعية.. لفتح المجال للشباب السعودي بالعمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم المجلس البلدي لمدينة الرياض، توصية لإقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والتمور ومنتجات المزارع، يقام في يوم محدد في نطاق كل بلدية فرعية بالرياض؛ ليتمكن المواطن من تأمين احتياجاته من الخضار والتمور مرة في الأسبوع من خلال هذا السوق؛ وذلك بأسعار منافسة ولمعالجة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على الطرقات وعند المساجد والأماكن الأخرى، في إحدى الساحات المناسبة في نطاق كل بلدية فرعية.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي، بأن هدف المبادرة هو إيجاد مواقع مخصصة للباعة الجائلين في نطاق كل بلدية فرعية؛ بما يسهم في الحد من عملية البيع العشوائي وغير المنظم، إضافة إلى فتح المجال للشباب السعودي بالعمل يومًا في الأسبوع.

ويُذكر أن المجلس البلدي أقر المبادرة بعد اعتماد المقترح من اللجنة المعنية، وخاطب أمانة منطقة الرياض للتنسيق مع البلديات الفرعية للعمل على تحديد مواقع في نطاقها لإقامة السوق الأسبوعي.

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