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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

"العمار": نوبة انخفاض السكر من أكثر الحالات الطارئة حدوثًا وهذه طريقة التعامل معها

قال: إن نسبة الإصابة بالسكري في المملكة تبلغ 23٪

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار: إن نوبة انخفاض السكر من أكثر الحالات الطارئة حدوثًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بالسكري في السعودية تبلغ 23٪.

وشرح "العمار"، في فيديو، الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب بها، لافتًا إلى أن أعراض انخفاض السكر هي: جوع شديد وعصبية ونرفزة وتغبيش بالعين وتعرّق وخفقان ودوخة، وكلام غير مترابط، داعيًا في حال ظهورها لاستخدام قاعدة 15-15-15، موضحًا أن فكرتها تتلخّص في استخدام 15 جرام سكر الموجودة بثلاث ملاعق سكر أو عسل أو نصف كأس عصير أو عصير بريال أو خمس تمرات، ثم ننتظر 15 دقيقة بعدها يتم قياس السكر، إذا كان في المستوى الطبيعي يعطى المريض وجبة بما يعادل 15 جرامًا مثل قطعة توست أو كأس حليب للمحافظة على مستوى السكر.

وأضاف أنه إذا ظلّ مستوى السكر منخفضًا نعيد الخطوات مرة أخرى، وإذا استمرّ السكر في النزول بعدها يتم الاتصال بالإسعاف لاحتمال أن يكون هناك مسبب لهبوط السكر.

وأوضح "العمار": "أما إذا كان الشخص فاقدًا للوعي نعطيه إبرة الجلوكاجون، أما إذا كانت غير متوفرة فيتم الاتصال بالإسعاف، ولا نحاول إدخال أي شئ في فم المصاب حتى لا تحدث لديه غصة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمار": نوبة انخفاض السكر من أكثر الحالات الطارئة حدوثًا وهذه طريقة التعامل معها
سبق

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار: إن نوبة انخفاض السكر من أكثر الحالات الطارئة حدوثًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بالسكري في السعودية تبلغ 23٪.

وشرح "العمار"، في فيديو، الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب بها، لافتًا إلى أن أعراض انخفاض السكر هي: جوع شديد وعصبية ونرفزة وتغبيش بالعين وتعرّق وخفقان ودوخة، وكلام غير مترابط، داعيًا في حال ظهورها لاستخدام قاعدة 15-15-15، موضحًا أن فكرتها تتلخّص في استخدام 15 جرام سكر الموجودة بثلاث ملاعق سكر أو عسل أو نصف كأس عصير أو عصير بريال أو خمس تمرات، ثم ننتظر 15 دقيقة بعدها يتم قياس السكر، إذا كان في المستوى الطبيعي يعطى المريض وجبة بما يعادل 15 جرامًا مثل قطعة توست أو كأس حليب للمحافظة على مستوى السكر.

وأضاف أنه إذا ظلّ مستوى السكر منخفضًا نعيد الخطوات مرة أخرى، وإذا استمرّ السكر في النزول بعدها يتم الاتصال بالإسعاف لاحتمال أن يكون هناك مسبب لهبوط السكر.

وأوضح "العمار": "أما إذا كان الشخص فاقدًا للوعي نعطيه إبرة الجلوكاجون، أما إذا كانت غير متوفرة فيتم الاتصال بالإسعاف، ولا نحاول إدخال أي شئ في فم المصاب حتى لا تحدث لديه غصة".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:32 PM

"العمار": نوبة انخفاض السكر من أكثر الحالات الطارئة حدوثًا وهذه طريقة التعامل معها

قال: إن نسبة الإصابة بالسكري في المملكة تبلغ 23٪

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,750

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار: إن نوبة انخفاض السكر من أكثر الحالات الطارئة حدوثًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بالسكري في السعودية تبلغ 23٪.

وشرح "العمار"، في فيديو، الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب بها، لافتًا إلى أن أعراض انخفاض السكر هي: جوع شديد وعصبية ونرفزة وتغبيش بالعين وتعرّق وخفقان ودوخة، وكلام غير مترابط، داعيًا في حال ظهورها لاستخدام قاعدة 15-15-15، موضحًا أن فكرتها تتلخّص في استخدام 15 جرام سكر الموجودة بثلاث ملاعق سكر أو عسل أو نصف كأس عصير أو عصير بريال أو خمس تمرات، ثم ننتظر 15 دقيقة بعدها يتم قياس السكر، إذا كان في المستوى الطبيعي يعطى المريض وجبة بما يعادل 15 جرامًا مثل قطعة توست أو كأس حليب للمحافظة على مستوى السكر.

وأضاف أنه إذا ظلّ مستوى السكر منخفضًا نعيد الخطوات مرة أخرى، وإذا استمرّ السكر في النزول بعدها يتم الاتصال بالإسعاف لاحتمال أن يكون هناك مسبب لهبوط السكر.

وأوضح "العمار": "أما إذا كان الشخص فاقدًا للوعي نعطيه إبرة الجلوكاجون، أما إذا كانت غير متوفرة فيتم الاتصال بالإسعاف، ولا نحاول إدخال أي شئ في فم المصاب حتى لا تحدث لديه غصة".

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