النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام يستعرض مع المدعي العام العماني سبل تطوير التعاون

في لقاء بجدة حضره عدد من أعضاء النيابة العامة

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بجدة اليوم الأحد المدعي العام في سلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ المعجب بالضيف والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد أصالة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.
وجرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين، كما اطلع المدعي العام في السلطنة على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.
وكان المدعي العام العماني قد وصل مطار جدة يوم أمس السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام للمملكة، وكان في استقباله النائب العام سعود المعجب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يستعرض مع المدعي العام العماني سبل تطوير التعاون
سبق

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بجدة اليوم الأحد المدعي العام في سلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ المعجب بالضيف والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد أصالة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.
وجرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين، كما اطلع المدعي العام في السلطنة على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.
وكان المدعي العام العماني قد وصل مطار جدة يوم أمس السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام للمملكة، وكان في استقباله النائب العام سعود المعجب.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
04:04 PM

النائب العام يستعرض مع المدعي العام العماني سبل تطوير التعاون

في لقاء بجدة حضره عدد من أعضاء النيابة العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
360

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بجدة اليوم الأحد المدعي العام في سلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ المعجب بالضيف والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد أصالة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.
وجرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين، كما اطلع المدعي العام في السلطنة على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.
وكان المدعي العام العماني قد وصل مطار جدة يوم أمس السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام للمملكة، وكان في استقباله النائب العام سعود المعجب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,283

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة