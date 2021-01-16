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"ابن حثلين": مهرجان الإبل القادم سيكون بسويسرا لتلبية شغف المُلاك الأوروبيين

قال: سنخبرهم كيف يجنون الكثير من المال من الإبل.. وستكون تجارة مربحة لهم

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، الشيخ فهد بن حثلين، عن اتفاق على أن يكون المهرجان القادم في سويسرا لتلبية شغف مُلاك الإبل الأوروبيين، وقال: "لدينا الكثير من المفاجآت لمُلاك الإبل في العالم".

‏وتفصيلاً، ذكر "ابن حثلين" في تغريدة عبر حساب مهرجان الإبل ‏‫ ‪@alaibilfestival في توتير أن "مُلاك الإبل الأوروبيين يملكون الشغف، وهذا ما نحتاج إليه، وبإذن الله سوف نخبرهم كيف يجنون الكثير من المال من الإبل، وستكون تجارة مربحة لهم".

نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية فهد بن حثلين سويسرا مُلاك الإبل الأوروبيين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن حثلين": مهرجان الإبل القادم سيكون بسويسرا لتلبية شغف المُلاك الأوروبيين
سبق

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، الشيخ فهد بن حثلين، عن اتفاق على أن يكون المهرجان القادم في سويسرا لتلبية شغف مُلاك الإبل الأوروبيين، وقال: "لدينا الكثير من المفاجآت لمُلاك الإبل في العالم".

‏وتفصيلاً، ذكر "ابن حثلين" في تغريدة عبر حساب مهرجان الإبل ‏‫ ‪@alaibilfestival في توتير أن "مُلاك الإبل الأوروبيين يملكون الشغف، وهذا ما نحتاج إليه، وبإذن الله سوف نخبرهم كيف يجنون الكثير من المال من الإبل، وستكون تجارة مربحة لهم".

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
02:06 AM

"ابن حثلين": مهرجان الإبل القادم سيكون بسويسرا لتلبية شغف المُلاك الأوروبيين

قال: سنخبرهم كيف يجنون الكثير من المال من الإبل.. وستكون تجارة مربحة لهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,373

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، الشيخ فهد بن حثلين، عن اتفاق على أن يكون المهرجان القادم في سويسرا لتلبية شغف مُلاك الإبل الأوروبيين، وقال: "لدينا الكثير من المفاجآت لمُلاك الإبل في العالم".

‏وتفصيلاً، ذكر "ابن حثلين" في تغريدة عبر حساب مهرجان الإبل ‏‫ ‪@alaibilfestival في توتير أن "مُلاك الإبل الأوروبيين يملكون الشغف، وهذا ما نحتاج إليه، وبإذن الله سوف نخبرهم كيف يجنون الكثير من المال من الإبل، وستكون تجارة مربحة لهم".

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