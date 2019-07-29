النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقية وكيل أمين جازان للمرتبة الحادية عشرة

صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم كريري إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعدُّ "كريري" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة التي تدرجت في مناصب عدة عملية وقيادية.

وقد أعرب المهندس كريري عن بالغ شكره وتقديره، وتمنى أن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
ترقية وكيل أمين جازان للمرتبة الحادية عشرة
سبق

صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم كريري إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعدُّ "كريري" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة التي تدرجت في مناصب عدة عملية وقيادية.

وقد أعرب المهندس كريري عن بالغ شكره وتقديره، وتمنى أن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:27 PM

ترقية وكيل أمين جازان للمرتبة الحادية عشرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
117

صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم كريري إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعدُّ "كريري" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة التي تدرجت في مناصب عدة عملية وقيادية.

وقد أعرب المهندس كريري عن بالغ شكره وتقديره، وتمنى أن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,386
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,345
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,215

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة