ترقية وكيل أمين جازان للمرتبة الحادية عشرة

صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم كريري إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعدُّ "كريري" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة التي تدرجت في مناصب عدة عملية وقيادية.

وقد أعرب المهندس كريري عن بالغ شكره وتقديره، وتمنى أن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.