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الصين: تسجيل 42 إصابة إضافية مؤكّدة بكورونا.. منها 38 قادمة من الخارج

الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوبي

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19" اليوم الماضي؛ منها 38 قادمة من الخارج.

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية في تقرير يومي، أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة أصيبت محلياً؛ ثلاث منها في مقاطعة جوانجدونج، وواحدة في مقاطعة هيلونجيانج، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضافت المفوضية، أنه تمّ الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوبي أمس الخميس.

وسجّلت الصين حتى الآن ما مجموعه 81907 حالات إصابة و3336 حالة وفاة بسبب الفيروس

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 42 إصابة إضافية مؤكّدة بكورونا.. منها 38 قادمة من الخارج
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19" اليوم الماضي؛ منها 38 قادمة من الخارج.

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية في تقرير يومي، أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة أصيبت محلياً؛ ثلاث منها في مقاطعة جوانجدونج، وواحدة في مقاطعة هيلونجيانج، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضافت المفوضية، أنه تمّ الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوبي أمس الخميس.

وسجّلت الصين حتى الآن ما مجموعه 81907 حالات إصابة و3336 حالة وفاة بسبب الفيروس

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:20 PM

الصين: تسجيل 42 إصابة إضافية مؤكّدة بكورونا.. منها 38 قادمة من الخارج

الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19" اليوم الماضي؛ منها 38 قادمة من الخارج.

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية في تقرير يومي، أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة أصيبت محلياً؛ ثلاث منها في مقاطعة جوانجدونج، وواحدة في مقاطعة هيلونجيانج، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضافت المفوضية، أنه تمّ الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوبي أمس الخميس.

وسجّلت الصين حتى الآن ما مجموعه 81907 حالات إصابة و3336 حالة وفاة بسبب الفيروس

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